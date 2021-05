Quando arrivano i soldi del decreto sostegni bis? Bonus e contributi a fondo perduto, importi e possibili date pagamenti. Ultime notizie oggi.

Decreto sostegni bis. Nel testo del dl 73/2021, in vigore dal 26 maggio 2021, il governo Draghi ha previsto numerosi bonus e aiuti in favore di imprese e lavoratori, penalizzati dalle chiusure dei mesi scorsi.

Si tratta di nuove indennità e ristori, dopo quelle già varati nel dl precedente. Di seguito quali sono i nuovi sostegni, ma soprattutto quando arrivano i soldi.

Sostegni bis elenco misure

Nel dl sostegni bis sono stati previsti i seguenti aiuti per i lavoratori:

1.600 euro per dipendenti stagionali di turismo e centri termali, lavoratori intermittenti, autonomi privi di partita iva, che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1 gennaio 2019.

per dipendenti stagionali di turismo e centri termali, lavoratori intermittenti, autonomi privi di partita iva, che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1 gennaio 2019. Indennità di 800 euro per i braccianti agricoli.

per i braccianti agricoli. 950 euro di indennità per i pescatori autonomi.

di indennità per i pescatori autonomi. Bonus per i collaboratori sportivi (di importo variabile fra 800 e 2.400 € ).

). Rinnovo del Rem per 4 ulteriori mensilità.

Per quanto riguarda le attività invece previsti contributi a fondo perduto, per quelle già rientranti nel sostegni 1. Il ristoro è in percentuale alle perdite subito, ma prevede un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le attività.

Decreto sostegni bis quando arrivano i pagamenti

Al momento non si conoscono ancora le date esatte entro cui arriveranno gli accrediti degli importi spettanti ad ogni categoria beneficiaria. Probabilmente le date saranno diverse caso per caso.

Gran parte dei bonus spetta a chi ne ha già usufruito nel sostegni 1, in questi casi il pagamento avverrà automaticamente. Quindi le procedure dovrebbero essere celeri da parte dell’Inps per i lavoratori e dell’agenzia delle entrate per i contributi a fondo perduto.

Tuttavia ci sono anche nuove indennità per cui bisognerà presentare una nuova istanza all’Inps. In questo caso prima si presenta la domanda, prima si riceverà il pagamento.

Ad esempio i braccianti agricoli possono fare richiesta entro il 30 giugno 2021. Se lo faranno subito, al termine dell’elaborazione della richiesta, dovrebbero ricevere il sussidio dopo un mese circa. Quindi presumibilmente durante il mese di luglio 2021.

Infine, per quanto riguarda il Rem, i tempi saranno più lunghi, visto che l’ultima mensilità prevista nel sostegni 1 verrà pagata a luglio. Di conseguenza per quelle del sostegni bis i soldi potrebbero arrivare da agosto in poi.

VEDI ANCHE: QUANDO PAGANO IL REM 2021 CALENDARIO

Queste le ultime notizie di oggi rispetto a quando arrivano i soldi del sostegni bis. Al momento conosciamo importi e beneficiari, mentre le date di pagamento potrebbero essere diverse anche in base alla data di presentazione delle domande.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2021