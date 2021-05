Decreto sostegni bis 2021. Ecco quando esce il nuovo Dl sostegni. Date approvazione e attuazione aiuti, contributi e bonus. Ultime notizie.

Decreto sostegni bis, il governo si appresta a vararlo in consiglio dei ministri. Tuttavia i tempi dopo l’approvazione, necessari per la concreta attuazione delle misure non sono immediati.

Fra provvedimenti e decreti attuativi, i nuovi aiuti potrebbero essere operativi solo dopo diverso tempo. Di seguito le date previste in calendario, per l’approvazione dei nuovi ristori e bonus introdotti nel dl sostegni bis.

Decreto sostegni bis quando arriva

In base alle ultime notizie, durante questa settimana potrebbe arrivare l’approvazione del Dl sostegni bis. Nello specifico il consiglio dei ministri dovrebbe discutere il testo giovedì 13 maggio, salvo slittamenti ancora possibili.

La composizione del nuovo decreto rappresenta un passaggio delicato per il governo Draghi. Tuttavia l’esecutivo potrà contare sulla copertura di 40 miliardi di euro di scostamento già approvato in parlamento.

Questo dovrebbe facilitare l’accordo sulle misure e i nuovi aiuti da adottare. Ma i tempi e i passaggi da affrontare prima dell’attuazione effettiva delle misure sono complessi.

Decreto sostegni bis entrata in vigore

Dopo la conversione del nuovo testo in legge (e la contestuale pubblicazione in gazzetta ufficiale) sono necessari altri passaggi per l’entrata in vigore. Infatti, bisognerà attendere numerosi provvedimenti di prassi e decreti attuativi, molti dei quali da parte del ministero dell’economia e finanza.

Questi a seconda della misura devono arrivare necessariamente entro 30 , 60 o 90 giorni, dalla pubblicazione del testo in gazzetta. Insomma, un iter complesso e dai tempi lunghi.

Intanto, vediamo in base alle ultime news, quali sono aiuti e bonus attualmente previsti dal decreto sostegni bis, in approvazione questa settimana.

Decreto sostegni bis bonus e ultime notizie

Secondo le ultimissime notizie, il testo del nuovo sostegni, prevede:

ristori alle imprese.

alle imprese. Bonus da 2.400 euro per stagionali del turismo e dello spettacolo.

Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta per attività e partite iva più colpite dalle chiusure (con almeno il 30% di calo fatturato medio mensile).

e crediti d’imposta per attività e partite iva più colpite dalle chiusure (con almeno il 30% di calo fatturato medio mensile). Possibile stop alla riscossione delle cartelle esattoriali fino al 31 maggio 2021. Per chi ha subito un calo di fatturato, semplificato l’accesso per il saldo dei debiti fiscali, con rate a 6 o 10 anni.

fino al 31 maggio 2021. Per chi ha subito un calo di fatturato, semplificato l’accesso per il saldo dei debiti fiscali, con rate a 6 o 10 anni. Possibilità per i pazienti colpiti da forma grave di Covid-19, guariti e dimessi da ricovero, di usufruire per due anni gratuitamente delle prestazioni diagnostiche del servizio sanitario nazionale.

Viceversa le novità relative al superbonus 110, non dovrebbero essere presenti nel sostegni bis. Esse infatti potrebbero arrivare all’interno del seguente decreto semplificazioni, stando alle ultime.

Queste in sintesi, le novità su quando esce e cosa contiene il decreto sostegni bis. Di sicuro il governo tornerà ad aiutare con bonus, contributi e aiuti lavoratori e attività maggiormente penalizzate dalle chiusure. Come abbiamo visto però l’entrata effettiva in vigore di alcune misure dipenderà dall’arrivo di appositi decreti attuativi.

