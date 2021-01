Decreto ristori 5, aiuti e indennizzi alle attività chiuse in zona arancione per ora solo a parole. Ecco quando arrivano bonus e ristori.

Decreto ristori 5 fermo per lo stand by politico in cui versa la maggioranza di governo. L’ultimo ristori della serie, con le risorse per rifinanziare la CIG covid e gli aiuti economici per le attività costrette a chiudere dall’esecutivo, è in stand by, a causa delle divisioni politiche nella maggioranza.

Eppure si tratta di una misura urgente, perché le attività attualmente ferme, nelle regioni in fascia arancione, non hanno ristori. Mentre lavoratori e aziende in crisi, hanno necessità di risposte sulla cassa integrazione gratuita. Insomma è necessario fare chiarezza su chi paga per le chiusure e chi per le possibili zone arancioni o rosse decise dal governo.

Facciamo il punto della situazione qui di seguito, dai bonus ai ristori, fino alla cassa integrazione covid, ecco quando arrivano, politica permettendo.

PER APPROFONDIRE: CRISI DI GOVERNO ULTIMISSIME NEWS

Ristori per le zone arancioni, non ci sono

Siamo solo all’inizio del 2021, ma la situazione ristori è già un problema grave da affrontare per il governo. Infatti, se da un lato i soldi previsti dal decreto natale, ovvero i ristori automatici accreditati sugli iban dei beneficiari, sono arrivati dall’Agenzia delle entrate, dall’altra attualmente ci sono attività chiuse per cui non sono previsti ristori.

Stiamo parlando delle 5 regioni attualmente in zona arancione (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia) per cui ci sono limitazioni all’attività di bar e ristoranti e la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana.

Fino a questo momento per tali attività ci sono sempre stati indennizzi, ma per ora sulle norme dei nuovi ristori non c’è chiarezza. Quindi le attività commerciali di queste regioni, già duramente provate, rischiano di essere ulteriormente penalizzate dal punto di vista economico. In altri termini, per ora, le nuove decisioni restrittive del governo, non sono state accompagnate dall’erogazione di ulteriori aiuti.

VEDI ANCHE: ZONA ARANCIONE REGOLE E LIMITAZIONI

Ristori 5 quando esce? I soldi non ci sono



Il blocco dei ristori dipende dalla politica Italiana, infatti nella legge di bilancio 2021 era inizialmente previsto un fondo da 3,8 miliardi per i nuovi aiuti.

Tuttavia, come scrive Ilsole24ore, il governo ha consumato tutte le risorse per bonus di varia natura. Dal bonus occhiali, agli smartphone, passando per quello per i rubinetti e via dicendo. Insomma, aiuti legittimi, che però in un momento di crisi come questo non sembrano esattamente prioritari, ma tant’è.

Per questo i nuovi indennizzi non hanno copertura economica attualmente e per trovarla si rende necessario un decreto ristori 5. Per finanziarlo inizialmente era previsto un nuovo scostamento di bilancio da 20 miliardi, che nelle ultime ore sarebbe salito a 25-30. Il premier Conte ha annunciato che questo provvedimento “verrà approvato dal cdm in settimana e poi presentato in parlamento, per alleviare le difficoltà degli operatori economici”.

Ma per ora i ristori sono solo a parole. Infatti, siamo sicuri che con il rischio di una crisi del governo, tutt’altro che scongiurato, tale provvedimento andrà in porto? La questione è cruciale, perché per molte attività la mancanza di aiuti potrebbe significare la chiusura definitiva. Ma i tempi per l’arrivo dei ristori sembrano lunghi.

PER APPROFONDIRE VAI A: TUTTI I BONUS 2021 ELENCO AGGIORNATO

Cassa integrazione covid 2021

Il prossimo decreto dovrebbe contenere non solo i nuovi ristori, ma anche il rifinanziamento della CIG. Il governo sembra intenzionato a garantire l’erogazione della cassa integrazione covid gratuita per le aziende, fino alla fine dello stato di emergenza per il coronavirus.

L’intenzione espressa dal ministro del lavoro Catalfo è quella di erogare la cig, alle aziende con o senza comprovate perdite di fatturato. Tuttavia per farlo servono risorse importanti, da stanziare nel nuovo decreto. Quindi il braccio di ferro politico in corso rischia di condizionare anche questa importante misura per i lavoratori.

Vedi anche: Quanti sono i partiti in Italia Partiti in Italia in parlamento e fuori dal Parlamento ecco quanti sono.

Insomma, è necessario uscire quanto prima dalle difficoltà politiche in cui versa il governo. Conte promette l’arrivo a breve del ristori 5. Tuttavia ad ora non è ancora chiaro quando arrivano bonus, ristori e nuovi fondi per rifinanziare la cassa integrazione. Servono risposte immediate per lavoratori e attività, perché la crisi economica causata dal coronavirus pesa moltissimo su di loro.

PER APPROFONDIRE VAI A: