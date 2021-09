Bonus libri Basilicata 2021/2022. Come richiederlo e quando arriva

Basilicata rimborso libri scolastici 2021/22. Ecco come ottenere il bonus libri a Potenza e in tutta la regione. Requisiti, importi e spese ammesse.

Bonus libri di testo. La regione Basilicata ha pubblicato sul Bur speciale n.70 del 7 settembre, il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri e delle dotazioni tecnologiche per l’anno scolastico 2021-22.

Vediamo chi sono i destinatari del contributo e come richiederlo, in base alle indicazioni fornite dall’avviso pubblico.

Bonus libri scolastici Basilicata 21-22 beneficiari

Il contributo per l’acquisto di materiale didattico indicato dalle istituzioni scolastiche, spetta agli studenti:

iscritti e frequentanti scuole medie e superiori (in questo ultimo caso solo fino al secondo anno).

facenti parte di nuclei familiari con Isee valido fino a 20.000 euro

residente in Basilicata

che non ne hanno già usufruito nel precedente anno scolastico.

Il rimborso a copertura delle spese sostenute, può essere richiesto dallo studente se maggiorenne, dal genitore o dal tutore in caso contrario.

Bonus libri regione Basilicata come fare domanda

Per farlo bisogna compilare la domanda presso il proprio comune di residenza, rispettando i termini fissati dal bando di riferimento.

Quindi, per fare un esempio, gli studenti di Potenza, dovranno verificare i termini stabiliti dal bando comunale per il pagamento del rimborso libri 2021-22. Stesso discorso per le altre località presenti sul territorio regionale. Vi consigliamo quindi di consultare nel dettaglio il vostro bando online sul sito del comune o direttamente nell’ufficio competente in municipio.

In ogni caso bisogna allegare all’istanza:

la copia della documentazione fiscale degli acquisti di materiale scolastico effettuati

la copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente

l’Isee in corso di validità del nucleo familiare.

Rimborso libri Basilicata 2021-22, quando arriva

Al termine delle procedure, alle richieste idonee, il comune paga i contributi entro 40 giorni dall’avvenuto accredito dei fondi da parte della regione.

L’importo del contributo non è fissato in anticipo, ma verrà definito in proporzione alla spesa complessiva dei richiedenti e alle risorse disponibili. Nello specifico i fondi per il nuovo anno scolastico ammontano a 4.229.850 euro. Inoltre, l’aiuto viene concesso solo in relazione alla spesa documentata, quindi come forma di rimborso.

Bonus materiale didattico 2021-22 Basilicata, spese ammesse

Come specificato dal bando regionale, gli studenti possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per:

libri e ogni altro elaborato didattico scelto dalla scuola (dispense, audiolibri ecc.)

dotazioni tecnologiche, dai pc ai tablet e via dicendo, se attestate da richiesta dell’istituzione scolastica, fino a 200 euro.

Queste le informazioni principali sul bonus libri scolastici 2021/2022 in Basilicata. Per dirla in breve, la regione fornisce i fondi ai comuni, che emanano i bandi locali e assegnano le risorse ai richiedenti in possesso dei requisiti specificati.

