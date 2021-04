Bonus comuni 2021. Figli, famiglie, nascite, spesa, mobilità, scuola. Ecco quali sono tutti i bonus dei comuni 2021 e come ottenerli.

Bonus comuni. Gli aiuti e le agevolazioni rivolti alle famiglie, che riguardano vari ambiti della vita quotidiana, dai figli, alla spesa, passando per l’affitto e all’acquisto di beni, non sono solo nazionali o regionali, ma anche comunali.

Sono tanti infatti i sussidi dei comuni messi a disposizione nei vari territori. Di seguito l’elenco aggiornato di quelli disponibili nel 2021, a chi spettano e come fare domanda per riceverli caso per caso.

Bonus comuni 2021 Emilia Romagna

Bonus baby sitter comune di Ravenna

E’ un sostegno da 300 euro rivolto ai nuclei familiari con figli minori di 14 anni, che presentano un Isee fino a 35.000 euro. I genitori entrambi lavoratori possono richiedere questo sostegno economico online, fino al 15 maggio 2021, seguendo le istruzioni del bando sul sito del comune di Ravenna.

Bonus figli comune di Bologna

Le famiglie con figli da 0 a 3 anni, che non frequentano le strutture educative, possono aderire al progetto Tata Bologna che offre babysitter qualificate. Il contributo è di 200 euro e spetta per assunzioni regolari di 24 ore settimanali minime e per almeno 3 mesi.

Bonus baby sitter comune di Faenza

Ai nuclei familairi con figli under 14, il comune di Faenza (e altri 5 dell’Unione dei Comuni della Romagna faentina) destinano un contributo di 300 euro una tantum. Per accedere a questo sostegno bisogna anche avere un Isee inferiore a 35.000 euro.

Bonus comuni 2021 Toscana

Bonus nascita Siena

Si tratta di un contributo comunale, fino a 200 euro, destinato alle famiglie residenti a Siena, con nuovi nati o adottati nel 2021. Questo bonus natalità potrà essere richiesto in presenza di un Isee al di sotto di due diverse soglie individuate dal bando comunale.

Bonus baby sitter Grosseto

L’amministrazione comunale di Grosseto eroga un Buono baby-sitting, per le famiglie con i seguenti requisiti:

con figli di età fra i 3 e i 10 anni in dad

entrambi genitori lavoratori

Isee familiare inferiore a 35.000 euro.

L’importo del bonus può arrivare a 100 euro settimanali (fino a un totale massimo di 1.600 euro) per il periodo compreso tra gennaio e luglio 2021.

Bonus spesa comune di Firenze

E’ un aiuto per le famiglie residenti a Firenze e in momentanea difficoltà causa emergenza covid. Oltre alla residenza per accedere al buono spesa comunale bisogna avere un Isee inferiore a 20.000 euro. L’importo del buono varia in base al numero dei componenti della famiglia e potrà essere utilizzato per fare la spesa in alcuni punti vendita individuati.

Bonus comuni 2021 Piemonte

Bonus baby sitter comune di Verbania

Un aiuto da 400 euro per famiglie con figli sotto i 12 anni, frequentanti la scuola. Per accedervi entrambi i genitori devono essere lavoratori (non in smart working) e avere un Isee inferiore a 35.000 euro.

Bonus comuni 2021 Lazio

Bonus spesa comune di Roma

Nel comune della capitale sono attivi i buoni per l’acquisto di generi alimentari. I requisiti per richiedere entro il 15 giugno 2021 il sostegno, sono:

residenza nel comune di Roma

Isee fino a 8.000 euro

possesso di cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno

L’importo del buono spesa varia da 200 a 600 euro.

Bonus comuni 2021 Lombardia

Bonus figli comune di Milano

Le famiglie con almeno 3 figli minori residenti del comune di Milano e con un Isee inferiore a 8.788,99 euro per l’anno 2021, possono richiedere un bonus comunale. La domanda per il sostegno economico può essere fatta presso i CAF del comune.

Bonus comuni 2021 Sicilia

Bonus spesa comune di Palermo

E’ un sussidio destinato alle famiglie che risiedono a Palermo, che non percepiscono alcun reddito da lavoro e non percepiscono sussidi nazionali come il Rdc. L’importo del buono varia da 300 a 800 euro a seconda del numero dei componenti del nucleo richiedente e può essere speso per l’acquisto di beni di prima necessità.

Bonus comuni famiglia Coronavirus

Come abbiamo visto i bonus comunali rivolti alle famiglie sono numerosi e riguardano i centri situati in varie regioni italiane. Quelli che vi abbiamo riportato sono solo alcuni degli aiuti economici erogati a livello comunale.

Essi spaziano dai buoni spesa, per i nuclei familiari in momentanea difficoltà causa covid, ai sostegni per i figli. Ad esempio per le nascite o per pagare i servizi di baby sitter essenziali per via della didattica a distanza imposta nelle zone a rischio. Ma ci sono anche dei bonus relativi alla numerosità dei nuclei oppure quelli che riguardano l’acquisto di beni, come biciclette, auto, pc e altro ancora.

Ovviamente questi aiuti si susseguono, in base alle delibere emanate a livello comunale. Quindi per non perdervi quelli che potrebbero interessarvi, vi consigliamo di restare aggiornati all’interno del canale economia di Donne sul web.

