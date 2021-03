Bonus bebè Siena. A chi spetta e a quanto ammonta il bonus nascita 2021 del comune toscano. Domanda e graduatorie.

Bonus bebè, oltre a quello previsto dal governo a livello nazionale ed erogato dall’Inps, ci sono contributi previsti per le famiglie con nuovi nati nel 2021 anche dai comuni. In particolare a Siena, in Toscana, è previsto un contributo per le famiglie con Isee contenuto per ogni figlio nato o adottato durante l’anno in corso.

In questo articolo ci occupiamo di come funziona questo bonus natalità erogato dal comune di Siena: dai requisiti, all’importo fino alla domanda.

Bonus benvenuto al mondo Siena destinatari

Si chiama “Benvenuto al mondo” l’incentivo previsto dal comune di Siena in favore delle famiglie con i seguenti requisiti:

La nascita di un figlio (o l’adozione fino all’età di 6 anni) avvenuta dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

Residenza di uno dei genitori al comune di Siena da almeno nato, purché nato in questo comune. Inoltre il figlio deve avere la residenza a Siena fin dalla nascita.

Possedere un reddito Isee familiare non superiore a 17.141,45 euro (per la prima fascia) e da 17.141,45 fino a 36.151,98 euro (per la seconda fascia).

Bonus natalità 2021 Siena importo e utilizzo

Il contributo garantito alle famiglie, in possesso dei requisiti prima citati, può arrivare fino a 200 euro. L’importo esatto viene determinato dal comune in base agli anni di residenza dei genitori beneficiari e in relazione alla fascia Isee di appartenenza.

Tale sussidio comunale potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di prodotti per

l’infanzia presso le Farmacie dell’ASP “Città di Siena” convenzionate. Si tratta delle seguenti 3 farmacie comunali situate rispettivamente in:

Viale Vittorio Veneto, n.21;

Str. Sant’Eugenia, n.31;

Piazza F.lli Rosselli, n. 3 (Stazione Ferroviaria).

Bonus bebè Siena come fare domanda

Per ricevere il contributo alla nascita bisogna presentare richiesta presso il comune di Siena, scaricando e compilando l’apposito modulo online. In allegato alla richiesta bisogna consegnare anche:

una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

la certificazione ISEE valido

il permesso di soggiorno (se necessario).

L’avviso del comune chiarisce inoltre le scadenze entro cui fare domanda, in base alle graduatorie di riferimento:

entro il 31 Maggio 2021 per la prima (del 30 giugno 2021)

per la prima (del 30 giugno 2021) entro il 28 Febbraio 2022 per la seconda (31 marzo 2022).

Per ogni altra informazioni su questo bonus e i criteri di compilazione delle graduatorie, vi invitiamo a leggere l’avviso pubblico scaricabile sempre dal sito comunale.

AVVISO PUBBLICO BONUS BENVENUTO AL MONDO COMUNE DI SIENA

Queste tutte le informazioni utili sul bonus bebè 2021 previsto a Siena. Le famiglie in possesso dei requisiti non devono far altro che presentare domanda presso il comune e ricevere il contributo da utilizzare presso le farmacie comunali.

