Bonus bebè Inps, domanda online al via da oggi. Ecco come e quando richiedere l’assegno di natalità 2021.

Bonus bebè 2021. E’ online la procedura per richiedere il bonus nascita, come comunicato dall’Inps con il messaggio del 3 marzo 2021 n. 918. Si tratta dell’aiuto economico che spetta alle famiglie con figli nati o adottati dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

Scopriamo dunque, tramite questa semplice guida, i passaggi da seguire per presentare domanda e le scadenze per accedere al bonus bebè 2021.

Come richiedere il bonus bebè 2021

Per ottenere il bonus nascita bisogna seguire la procedura effettuabile esclusivamente in via telematica. Per farlo vi basterà fare i seguenti passaggi:

accedere al sito www.inps.it tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

selezionare “Assegno di natalità” – Bonus Bebè (Cittadino)

compilare la domanda inserendo tutti i dati necessari.

In alternativa potete rivolgervi ai patronati, che vi aiuteranno nella compilazione della richiesta oppure contattare telefonicamente il Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da fisso) o 06 164.164 (da mobile a pagamento).

Vi ricordiamo che può essere presentata una sola domanda per ogni figlio. Quindi in caso di gemelli bisognerà presentare due domande distinte.

Bonus bebè 2021 quando richiederlo

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’evento che riguarda il figlio (quindi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento). In caso di nascita o altro evento, già avvenuto dal primo gennaio 2021, i 90 giorni valgono a partire dalla data di pubblicazione del messaggio Inps (ossia dal 3 marzo).

La scadenza ultima entro cui fare richiesta, è indicata dall’Inps come segue: “la fine del del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare”. Tuttavia in questo caso l’erogazione dell’assegno di natalità inizia dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue per arrivare ad un anno dall’evento.

Bonus bebè 2021 pagamenti

L’importo del bonus varia in relazione all’Isee della famiglia richiedente. Mentre i pagamenti vengono effettuati ai beneficiari dall’Inps mensilmente. L’accredito avviene tramite bonifico bancario, utilizzando l’Iban indicato dal richiedente nella domanda.

Come detto in precedenza l’erogazione del sussidio avviene fino al termine del primo anno dalla nascita o dall’adozione del figlio. Per conoscere gli importi, le soglie Isee e le altre informazioni sul bonus, vi invitiamo a leggere il documento qui allegato, con il testo completo del messaggio inps.

Questo in sintesi, tutto quello che c’è da sapere sul bonus bebè 2021 Inps. Da ora è dunque possibile presentare domanda online seguendo le procedure e i tempi appositamente indicati dall’istituto nel suo messaggio.

