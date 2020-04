Nuovo bonus 800 euro anche a maggio, mentre fra le ipotesi spunta anche l’aiuto fra 200 e 400 euro per i lavoratori domestici. Le ultime sul decreto di aprile.

Una valanga di aiuti alle famiglie e bonus da 800 euro per due mesi, oltre bonus colf e badanti e reddito d’emergenza sarebbero le promesse del governo per reggere il paese Italia e l’eeconomia. Peccato che manca il decreto di aprile che deve essere approvato entro la fine della prossima settimana, pertanto ad oggi queste sono solo intenzioni. Vediamo comunque di cosa si tratta.

Bonus 800 euro per due mesi partite iva e autonomi.

Il bonus di 800 euro di aprile già annunciato dal ministro Gualtieri potrebbe essere erogato anche a maggio sempre che l’attività risulti chiusa. Questo significa mancata riapertura, ovvero attività che non riapriranno il 4 maggio ma potrebbero riaprire in seguito. Qunidi anche in questo caso per ora resta sempre la conferma degli 800 euro per aprile.

Intanto però l’Inps non ha ancora finito di pagare i famosi 600 euro di marzo, ad oggi risulta che mancano circa 750mila autonomi e titolari di partite Iva che devono avere ancora l’accredito dei 600 euro.

Per gli 800 euro promessi ad aprile sempre secondo quanto dichiarato dal ministro dell’economia non sarebbe necessario rifare la domanda.

Bonus colf e badanti

Il lavoratori domestici a causa dell’isolamento sociale sono una delle tante categorie penalizzate dal coronavirus. Per loro sarebbe previsto un minimo di aiuto che va dai 200 ai 400 euro. Ma anche in questo caso non ci sono ancora conferme certe, si tratta solo di anticipazioni di stampa.

E infine il reddito d’emergenza di cui si parla da circa un mese, sarebbe un nuovo aiuto destinato a coloro che hanno perso il lavoro o anche achi lavora in nero.

Questo è una parte del pacchetto di aiuti per le famiglie che dovrevbbero essere incluse nel nuovo DPCM di aprile. La domanda è sempre la stessa, ma se ancora non sono state pagate tutte le casse integrazioni, quando arrivano questi soldi che il governo dovrebbe dare agli italiani?

