5 libri da regalare a chi si ama

I libri restano uno dei regali più semplici e amati da mettere sotto l’albero di Natale. E anche se il nostro paese non brilla per statistiche di vendita per quanto riguarda le opere letterarie, il libro è sempre un’idea regalo vincente. Denota un pensiero, dedicato alla persona che lo riceverà. E qualsiasi regalo personale è sempre un regalo gradito.

Ecco cinque libri – completamente diversi uno dall’altro – tra i più venduti e letti di queste ultime settimane, che meritano di essere letti o da regalare alle persone che amiamo.

Daniele Mencarelli – “Tutto chiede salvezza” (Mondadori)

Premio Strega Giovani di due anni fa, Daniele Mencarelli è un narratore superbo. Attraverso gli occhi di Daniele, 20enne ricoverato in psichiatria per un TSO legato a un episodio di cui non ricorda assolutamente nulla, si scopre un angolo nascosto ai più e storie che meritano di essere raccontate. I suoi compagni di stanza del reparto sono i protagonisti di una trama fitta di personalità. Tanto disturbate quanto romantiche, sensibili, piene di forza e di fragilità. Il tutto in una estata calda e afosa che rende il tutto ancora più insopportabile.

“Tutto chiede salvezza” è la storia di un ragazzo che chiede aiuto, e non sa nemmeno come. Circondato da persone che al suo fianco sono malattia e cura, terapia e prevenzione. Un romanzo di rarissima sensibilità ed estremamente profondo.

Gigi Garanzini e Gigi Riva – “Mi chiamavano Rombo di Tuono” (Rizzoli)

Gigi Riva è stato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi del calcio italiano. Un calciatore destinato a segnare la storia tenendo testa alle superpotenze della Serie A degli anni ’70 senza mai rinnegare la sua maglia del cuore, quella del Cagliari, cui regalò uno scudetto imprevedibile e superbo. Con la maglia azzurra ha affrontato a testa alta il grande Pelé e si è rialzato da infortuni drammatici. Dirigente silenzioso di una Nazionale nella quale è stato una sorta di padre putativo per una generazione di giocatori di talento alla ricerca di una guida e di un mentore.

Uomo di poche parole, schivo, umile. Capace di rifiutare offerte straordinarie pur di non rinnegare la propria coerenza. Una storia bella, raccontata benissimo che fotografa un calcio umano, che purtroppo non esiste davvero più. E che possiamo solo sperare che qualcuno ci racconti come si deve. Proprio come in questo libro, consigliato ai nostalgici del calcio che rimpiangiamo.

Enrico Ruggeri – “Non si può morire la notte di Natale” (Baldini & Castoldi)

C’è qualcosa che Enrico Ruggeri non è in grado di fare? Musicista raffinato, autore straordinario, conduttore e produttore televisivo. Il suo romanzo più bello compie dieci anni. E merita di essere letto da chi fino a oggi se lo è perso. Dedicato a chi vuole avvicinarsi a una lettura scorrevole, piacevole, curata. Un libro che si legge in una notte. Scritto straordinariamente bene.

Con un gusto dolce-amaro dell’ironia che, a cominciare dal titolo, fa capire tutto e niente. Alla vigilia di Natale Giorgio Sala si ritrova infermo, vittima di un tentato suicidio. Si è sparato alla tempia. O almeno così dicono.

In un silenzioso ragionamento che evidenzia una famiglia disfunzionale come tante e che accompagna il lettore in una serie di analisi estremamente ironiche fino al colpo di scena finale. Poche righe prima della fine. Un giallo che non ha la pretesa di esserlo, senza interrogatori e poliziotti. Dove il protagonista è un uomo che cerca semplicemente di sopravvivere a se stesso. E forse anche a chi lo ha voluto… ‘suicidare’.

Dave Grohl – “Lo Storyteller” (Rizzoli)

Quando nel marzo scorso Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters, è tragicamente scomparso poche ore prima di un concerto, la vita di Dave Grohl ha conosciuto per la seconda volta il dramma di un lutto tremendo.

Grohl è una delle rockstar assolute: ha perso Kurt Cobain, suicidatosi all’apice del successo con i Nirvana. E poi Hawkins, il suo miglior amico, l’uomo con cui ha creato la rock band più popolare del mondo. Forse questo libro, pubblicato sei mesi prima della tragedia, avrà bisogno di un altro capitolo. Come sono sopravvissuto a tutto questo…

Un uomo straordinario, con la rara capacità di raccontare semplicemente avventure realmente accadute che offrono uno spaccato di vita vissuta dietro il palco. On the road, sulle orme del rock and roll. Aneddoti, stralci di ricordi e incontri straordinari con musicisti leggendari. Tra folli viaggi in auto, canzoni nate dopo una sbronza e immagini rare che nessuno potrebbe mai raccontare. Se non chi le ha vissute da testimone e protagonista. Un grandissimo libro, meglio della solita autobiografia. Che non può mancare nella libreria di chi ama il rock.

Autori Vari – Il grande libro dei gialli di Natale 2 (Mondadori)

Una bella idea, destinata a chi non ama i libri grandi ma i grandi libri. Si tratta della seconda edizione di un best seller che raccoglie 61 storie gialle, tutte di grandissimi autori e tutte in qualche modo ispirate al Natale. Firme straordinarie come quella di Agatha Christie, Ellery Queen, Stevenson, Arthur Conan Doyle. Il primo libro, pubblicato nel 2020 era assolutamente meraviglioso. Questo per certi versi e più completo spaziando tra generi ed ere letterarie più ampie…

Otto Penzler, curatore della rassegna, si supera anche con questa seconda selezione che spazia attraverso diversi personaggi immortali della scena gialla e crime in una sorta di macchina del tempo narrativa. I racconti, medio-brevi, facilitano una lettura piacevole e agevole attraverso stili e trame completamente diverse l’una dall’altra. Un po’ come stare in pasticceria e fare una scorpacciata. Chi ama il giallo lo adorerà: anche se alcuni racconti sconfinano in ambiti moderni, pulp e meno tradizionali, che rendono la scelta ancora più completa e appassionante.

Cinque libri caldamente raccomandati dalla redazione di Donne Sul Web che possono accompagnare verso la lettura anche chi non ha ancora scoperto la straordinaria magia dell’immedesimazione nelle pagine di un ottimo libro.

