Oriana Fallaci è stata una delle più grandi giornaliste e scrittrici italiane. Volete conoscerla meglio? Iniziate dai suoi libri. Sono tanti, alcuni belli alcuni meno. Ecco i 5 migliori, almeno secondo noi.

Oriana Fallaci (“la Fallaci” o anche “l’Oriana” come veniva chiamata) è stata senza dubbio una delle più grandi giornaliste e scrittrici italiane famose del dopoguerra. Nata nel 1929 da genitori di classe operaia la Fallaci era una donna di una bellezza rara, elegante e con un carattere molto determinato.

Nel 2015 è stata celebrata dalla fiction Rai “L’Oriana”, che ha rinnovato l’interesse delle lettrici e dei lettori nei suoi confronti.

La Fallaci e’stata sicuramente stata un personaggio controverso, ma che vale assolutamente la pena conoscere meglio.

Oriana Fallaci, oltre a numerosi articoli interviste a uomini potenti come Henry Kissinger e reportage giornalistici, ha scritto molti libri, alcuni sono stati pubblicati dopo la sua morte. I migliori sono senza dubbio quelli degli anni ’70. A partire dal 2001 invece prese una deriva razzista e islamofoba che ebbe grande successo nelle vendite ma che non è paragonabile alla precedente produzione letteraria.

Per cui i nostri consigli sono tutti precedenti all’ultimo periodo della sua vita. Elenchiamo qui quelli che secondo noi sono i migliori libri della scrittrice fiorentina e che potete leggere per primi. Se volete conoscerla meglio, ecco, partite intanto da questi che potete acquistare anche in formato Kindle e anche con il bonus cultura.

Oriana Fallaci libri

LETTERA A UN BAMBINO MAI NATO (1975)

Il suo primo grande successo, dopo anni di giornalismo e vari libri, dove la Fallaci parla con il bambino che ha in pancia, chiedendosi se farlo nascere e perché, in un mondo così violento e disonesto. Il libro è stato un successo mondiale.

UN UOMO (1979)

Straordinario romanzo dedicato alla storia di Alekos Panagulis, poeta, politico e rivoluzionario greco, che fu compagno della scrittrice. E’ un romanzo verità, una biografia, una storia d’amore

INTERVISTA CON LA STORIA (1974)

Raccolta delle interviste che la Fallaci pubblico ad alcuni dei più grandi personaggi della storia del ‘900, tutti uomini. Viene fuori la bravura giornalistica della Fallaci e anche la sua ostinazione e determinazione di fronte al potere.

INSCIALLAH (1990)

Romanzo sulla guerra civile in Libano degli anni ’80 che narra le vicende personali del contingente italiano che intervenne a Beirut. E’ stato l’ultimo grande successo della Fallaci prima della sua pausa e del ritorno con la serie di libri contro l’Islam.

Oriana Fallaci vita privata

La Fallaci era una donna molto attenta alla sua immagine e nonostante sia stata una vera superstar del giornalismo così come l’ha definita il New York Times nel 2017 anche lei ha vissuto una vita sentimentale tormentata. La sua ultima storia d’amore importante è stata con l’ex astronauta Paolo Nespoli allora più giovane di Lei di 30 anni.

In sintesi la vita professionale e personale di Oriana Fallaci è senza alcun dubbio interessante e attraverso i suoi migliori libri potete conoscere quella che è stata una delle più importanti e coraggiose giornaliste e scrittrici italiane, forse l’unica che non aveva paura di “dire la verità” come recità una delle sue tante citazioni.

