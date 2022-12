Bonus cultura 2023. Quando si attiva 18app per i 2004

Bonus cultura nati nel 2004. Da quando si può richiedere e a chi spetta il bonus 18 anni nel 2023. Domanda, requisiti, Isee e scadenza.

Bonus cultura, nel 2023 ci sarà e spetterà ai nati nel 2004, ovvero gli studenti che hanno compiuto 18 anni durante il 2022. Tuttavia il governo Meloni ha deciso di modificarlo, quindi a differenza del passato potrebbe non spettare a tutti in modo indistinto. La procedura per ottenerlo non cambia, ma si potrà ricevere solo in base all’Isee familiare.

Vediamo allora quando sarà attiva la piattaforma online 18app per richiedere il bonus 500 euro nel 2023 e come utilizzarlo.

Vedi anche: Bonus 2023 nuovi e prorogati

Da quando i 2004 possono richiedere il bonus cultura

Come previsto dal decreto ministeriale n.184 2022, pubblicato in gazzetta ufficiale, il bonus 500 € per 18enni si può richiedere dal 31 gennaio 2023. Il provvedimento del ministero della cultura consente di ottenere la carta elettronica dal valore nominale di 500 euro fino al 31 ottobre 2023.

Durante questa finestra temporale i beneficiari devono presentare richiesta online, sul sito www.18app.it. Questo sito si può raggiungere da pc, smartphone o tablet. Una volta giunti in homepage bisogna effettuare i seguenti passaggi:

accedere utilizzando le proprie credenziali Spid o Cie

o Cie confermare o inserire tutti i dati visualizzati e richiesti dalla procedura

attendere l’arrivo della mail di conferma per l’avvenuta registrazione.

Bonus cultura 2023 Isee e beneficiari

Il voucher come di consueto spetta agli studenti diciottenni residenti in Italia. Ma attenzione rispetto al passato con ogni probabilità ci sarà una restrizione della platea dei possibili beneficiari. Come? Tramite l’inserimento di una soglia Isee come requisito di accesso al bonus.

Fino ad oggi infatti i 500 euro spettavano a tutti gli studenti iscritti a scuole superiori che avevano compiuto 18 anni, a prescindere dal reddito familiare. Ma ora il presidente del consiglio ha annunciato l’intenzione di destinare questo incentivo solo alle famiglie bisognose. Sarà quindi necessario fare l’Isee 2023 per avere diritto a tale contributo.

Al momento non si conosce ancora il valore del reddito, visto che la discussione sulla manovra in parlamento è ancora in corso. Ma potrebbe essere intorno ai 25.000 euro stando alle ultime news.

Vedi anche: Bonus regionali per figli studenti

Bonus 500 euro 18 anni, cosa si può comprare

Una volta ottenuta la carta elettronica con una disponibilità di spesa fino a 500 euro, lo studente deve decidere cosa acquistare. L’importo di questo voucher può essere suddiviso su più acquisti e speso sia online (ad esempio su Amazon) che nei negozi fisici (librerie, cartolibrerie e quant’altro).

Ecco l’elenco di oggetti e servizi che si possono comprare con il bonus cultura per i neo maggiorenni:

libri (cartacei o elettronici) e audiolibri

corsi di lingua straniera, di musica o teatro

biglietti per cinema e teatri (anche in forma di abbonamento)

biglietti per musei, mostre ed eventi culturali vari

abbonamenti a quotidiani e periodici (inclusi quelli online)

acquisto di prodotti musicali o materiale audiovisivo.

Ma anche in questo caso la legge di bilancio 2023 potrebbe modificare la lista, riducendo i prodotti acquistabili entro il 31 dicembre 2022.

Bonus cultura per i 2004 quando scade

L’importo corrisposto ai nati nel 2004 potrà essere speso fino al 30 aprile 2024, per acquistare uno dei prodotti o dei servizi prima elencati. Trovate ogni altra informazione su questo incentivo rinnovato dal governo di seguito, nel testo del decreto ministeriale pubblicato in GU, disponibile in formato pdf da scaricare.

BONUS CULTURA 2023 TESTO GAZZETTA UFFICIALE

Come abbiamo visto per conoscere tutte le regole e i requisiti per ottenere il nuovo bonus 18app bisogna ancora attendere qualche giorno. Tuttavia sappiamo già da quando si potrà richiedere sull’apposita piattaforma online: dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023 e fino a quando si potrà utilizzare. In sintesi, i beneficiari diminuiranno, ma il bonus cultura ci sarà anche nel 2023.