Libri d’amore da leggere tutto l’anno, nuove uscite e grandi classici, e libri sull’amore adolescenziale e maturo. Ecco le novità.

Nella nostra rubrica di segnalazioni letterarie, l’amore è un tema universale, che merita di essere esplorato e celebrato tutto l’anno. Ecco quindi cinque libri d’amore, selezionati tra le uscite recenti, insieme ad alcuni classici evergreen. Libri adatti per tutte le età, perfetti per chiunque desideri immergersi nelle molteplici sfaccettature dell’amore attraverso la lettura.

Luna McNamara – Psiche e Amore

La leggenda di Psiche e Amore è una delle prime storie sentimentali moderne. Scritta nel II secolo d.c. da Apuleio all’interno delle sue Metamorfosi. Cupido viene convinto da sua madre Venere, gelosa della bellezza di Psiche, a colpire con una delle sue frecce l’uomo più brutto e avaro del mondo così da farla irrimediabilmente innamorare. Ma Cupido combina un pasticcio, e finisce per colpire se stesso. Cupido incontrerà e amerà Psiche in segreto, nascondendo il suo volto. Ma la loro storia, passionale e di veri sentimenti finirà malissimo.

Luna McNamara riscrive la storia dal punto di vista di una donna. Psiche è la figlia del re di Micene. Quello che doveva essere l’eroe destinato a salvare la città è una bimba che diventerà abilissima nell’arte della guerra. Cupido, scettico e sprezzante nei confronti degli uomini che si affannano alla ricerca dell’amore, scoprirà che il sentimento è più forte di qualsiasi altra ambizione. Soprattutto del desiderio di potere, ricchezza e felicità assoluta. Una splendida storia che rivive a quasi 2000 anni di distanza in una chiave più moderna e attuale rendendo l’amore l’unico paradosso che si deve affrontare senza alcuna certezza.

Matteo Bussola – Mezzamela

L’amore più bello? Quello che ti resta per sempre. L’amore più indimenticabile? Probabilmente il primo: quello sul quale rischi di misurare tutti gli altri.

Con lo spessore di un attento analista del sentimento e della sua evoluzione, Matteo Bussola scrive un romanzo davvero piacevole che ci riporta all’età del primo amore: l’adolescenza. Un racconto che in qualche modo è non solo la storia di Marco e Viola, ma anche quella di tanti di noi, alle prese con esperienze un po’ goffe ed eclatanti, con momenti di gioia contrastante e difficilmente governabile, in uno dei momenti più fragili e spiazzanti.

Si tratta di una sorta di diario sentimentale tra due ragazzini che si accorgono di guardare con occhi diversi il proprio compagno di scuola, alle medie. E non sai mai se avvicinarti o scappare. Viola inizia scappando: scoprendo che il primo sentimento può anche fare molta paura. Per poi avvicinarsi a poco a poco a quello che fino a qualche ora prima era solo il suo migliore amico: e invece potrebbe diventare la sua prima metà della mela. Un libro molto tenero, che i genitori possono pensare di leggere insieme ai figli.

Peppe Fiore – Gli Innamorati

Da una storia adolescenziale a un amore maturo, che affronta un periodo di stasi e stanchezza che coincide con un grave fatto personale. Un vero e proprio terremoto.

Carmine e Flaminia stanno insieme da molti anni. Sono partiti da zero e si sono innamorati quando giravano con i mezzi pubblici e non arrivavano alla fine del mese. Insieme consolidano una bella fortuna che si traduce in una vita comoda e ovattata in una bella villa a Roma. Fino a quando lui, un brillante e stimato architetto, non viene arrestato dalla Guardia di Finanza con un’accusa di riciclaggio. Il loro rapporto entra in crisi: o forse era già in crisi e corre il rischio di sgretolarsi definitivamente.

Tra il rischio di lasciarsi per perdersi definitivamente e quello di mantenere in piedi forzatamente un rapporto ormai logoro, Flaminia ripercorrerà tutta la storia andando alle radici di un sentimento che è comunque forte. Più forte di quanto lei stessa non creda. Sullo sfondo una Roma piovosa e affaticata, con il Tevere che esonda sotto un nubifragio: affascinante e un po’ malinconica. L’amore maturo deve rispondere a una domanda difficilissima: lasciarsi o scegliersi ancora?

Nick Hornby – Proprio come te



Il geniale Nick Hornby è uno degli scrittori più amati da chi pensa che la vita sia la perfetta rappresentazione narrativa di un bel film. E che qualsiasi esistenza potrebbe diventare uno splendido film. Infatti il cinema è innamorato di lui: e due delle sue storie più divertenti, Febbre a 90 e Alta Fedeltà, sono diventate due splendide commedie che hanno ottenuto un ottimo successo cinematografico. ( In vendita su Amazon)

La prima è su un rapporto d’amore complicato dalla passione di lui per il calcio e per l’Arsenal (libro meraviglioso, film divertentissimo). La seconda è invece il racconto di un amore tormentato tra un negoziante di dischi con ambizioni di musicista, indolente e cerebrale, e una bella donna che si sente trascurata. Sullo sfondo un negozio di dischi, un club e la musica più bella di sempre. In Proprio come Te Nick Hornby racconta la storia di una insegnante di lettere, Lucy – una perfetta desperate housewife – tra due figli che la tormentano e un ex marito sempre meglio da assente che presente. La donna finisce per interessarsi a un ragazzo di colore molto più giovane di lei, allenatore di calcio e politicamente ai suoi antipodi. Il tutto in una Londra divertente e ballerina durante la confusione Brexit e prima del Covid. Chi ama Londra amerà infinitamente questo libro: che ovviamente diventerà un film.

Riccardo Bertoldi – Mi prometto il mare

Riccardo Bertoldi in questo romanzo racconta di una donna, Sofia, che scopre il tradimento del suo compagno. E in questa perdita ritrova se stessa. Partendo dalla ragazza che aveva vissuto il suo primo amore sotto un violentissimo temporale durante una vacanza sul Lago di Garda. E qui torniamo all’inizio: ovvero al primo amore. Quello sul quale misuriamo tutti gli altri. A volte ritorna, o forse non se ne è mai andato veramente.

Sofia abbandonerà definitivamente gli stereotipi di una vita fatta di convenzioni e di noiosa quotidianità, per gettarsi a capofitto nell’imprevisto e imprevedibile. Promettendosi il mare, ovvero scacciando la routine e rimettendo al centro di tutto se stessa e la vera esigenza di amare ed essere amata.

Ognuno di questi volumi è disponibile nella tradizionale forma scritta, in audio e in versione digitale e-book. Buona lettura…!