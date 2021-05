Cozze gratinate al pecorino, sai come si fanno? Ecco la migliore ricetta con foto per cucinare le cozze in casa e servire ai tuoi ospiti un antipasto ai frutti di mare raffinato, profumato dal sapore unico e originale.

Questa ricetta di cozze fresche gratinate al pecorino e brandy presenta una caratteristica fondamentale, l’impasto per farcire le cozze è soffice e morbido in modo che non vada a coprire il sapore peculiare dei mitili. Vediamo insieme come fare questo antipasto di mare economico e speciale.

Ricetta cozze gratinate al brandy e pecorino

Tempo di preparazione: 1 ora e mezza Tempo di cottura: 25 minuti

Ingredienti per 4 persone:

1Kg. di cozze

7 cucchiai di pecorino grattugiato

2 cucchiai di pangrattato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

5 cucchiai di Brandy

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di prezzemolo tritato

1 cucchiaio e mezzo di semola rimacinata

sale q.b.

Pepe q.b.

Acqua di cottura delle cozze q.b.

Come fare le cozze gratinate al brandy e pecorino. La ricetta

Pulite le cozze e fatele aprire a fiamma vivace in una padella con un filo di acqua. Togliete metà del guscio e disponetele su di una placca foderata con carta da forno.

Preparate il composto mettendo in una ciotola il prezzemolo tritato e l’aglio a cubettini. Aggiungete sale (poco) e pepe e mescolate bene insieme ad un paio di cucchiaiate di liquido di cottura filtrato.

Mescolate e aggiungete il pangrattato. Poi condite con l’olio extravergine di oliva e miscelate facendo incorporare l’olio.

Infine unite il Brandy e il pecorino grattugiato. Amalgamate tra loro tutti gli ingredienti molto bene in modo da ottenere un composto soffice ed omogeneo.

A questo punto non vi resta che distribuirlo sui frutti all’interno delle cozze. Spolverizzate con la semola e mettete nel forno già caldo a 200 gradi. Fate cuocere per un quarto d’ora circa o finchè il ripieno si sarà ben dorato. Estraete dal forno.

Ora potete servire in tavola il vostro antipasto di cozze gratinate al pecorino e brandy. Buon appetito!!!

Consigli e varianti ricetta cozza gratinata

Le cozze vanno ben pulite grattando la superficie per eliminare residui di sporco e di corpi estranei. Togliete il bisso che sporge dal guscio e lavatele bene in acqua fresca corrente.

Come pulire le cozze in un minuto Anche se le comprate già pulite, è sempre meglio pulire le cozze a casa, con le proprie mani. E’ semplicissimo, può farlo chiunque e basta un minuto.

Vanno fatte aprire in padella con un filo di olio extravergine di oliva e poi, una volta aperte, si elimina metà del guscio conservando l’acqua di cottura filtrata.

Naturalmente tutto questo lavoro occupa parecchio tempo. Potete ovviare acquistando le cozze surgelate con metà guscio: hanno un buon rapporto qualità prezzo e sono pulite e pronte per la cottura. Sarà sufficiente scongelarle sotto acqua fresca corrente e sciacquarle.

Se usate i frutti di mare surgelati, preparate del fumetto di pesce per in sostituzione della loro acqua di cottura. Lo trovate in commercio sotto forma di dado o di brodo granulare.

Salate poco il composto: fondo di cottura delle cozze oppure fumetto di pesce sono già sapidi di loro.

Quando comprare le cozze

Le cozze ci sono tutto l’anno, ma il periodo migliore per gustare questi mitili è quello estivo. Potete trovare in commercio già dal mese di maggio delle cozze di mare fresche e ottime. Naturalmente il loro gusto varia da regione a regione, tuttavia quelle tarantine sono definite le migliori cozze in Italia.

E infine una raccomandazione, se acquistate vongole o cozze fresche nei supermercati così come in pescheria, queste devono essere rigorosamente conservate nelle reticelle.

Come conservare le cozze gratinate? L’ideale è consumarle tutte lo stesso giorno (ed essendo buonissime, non è così difficile!) ma si possono conservare le cozze in frigorifero, in un contenitore ermetico, per massimo 24 ore. Potete poi consumarle riscaldandole leggermente oppure mangiandole a temperatura ambiente.

Per tutte le vostre domande sulle cozze in questa guida abbiamo preparato le risposte.

