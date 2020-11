Netflix catalogo. Calendario e trailer delle uscite film, serie TV dicembre 2020

Netflix, catalogo dicembre 2020: ecco i film e le serie televisive da vedere in Tv nelll’ultimo mese dell’anno prima durante e dopo Natale. Tra le proposte più interessanti nella piattaforma streaming ci sono tre film prossimamente in arrivo: MANK (probabile candidato agli Oscar 2021), The Prom e The Midnight Sky. Per quanto riguarda le serie Tv da vedere c’è l’atteso finale della serie Le terrificanti avventure di Sabrina. Ecco di seguito i trailer e la programmazione televisiva per dicembre.

Trailer serie Tv Netflix

Iniziamo subito con le migliori serie televisive in arrivo su Netflix Italia durante il mese di dicembre 2020. L’anno si chiude con alcune novità in arrivo in esclusiva nella piattaforma streaming a partire dalla quarta stagione di questa divertente serie animata adatta per gli adolescenti.

Big Mouth – (stagione 4) – 4 dicembre 2020

Selena: La serie (stagione 1) – 4 dicembre 2020

Selena: La serie racconta la storia della cantante Selena Quintanilla. Gli episodi che compongono questa prima stagione si soffermeranno sull’intera vita della star: dai sacrifici della famiglia di Selena fino ad arrivare al successo mondiale.

Con 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, Selena Quintanilla è considerata una tra le più importanti icone musicali latine. L’artista è stata uccisa nel 1995 a soli 23 anni. Questa serie televisiva è stata ideata da Moises Zamora insieme al consulente Don Todd. Gli interpreti sono i seguenti: Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez e Seidy López.

Detention (stagione 1) – 5 dicembre 2020

Ambientata a Taiwan nel periodo del Terrore bianco (1949-1987), Detention è un thriller psicologico che entra a far parte del catalogo Netflix la prima settimana di dicembre.

Mr. Iglesias (parte 3) – 8 dicembre 2020

Nella serie televisiva Mr. Iglesias, il comico statunitense Gabriel Iglesias presta il volto a un insegnante di scuola superiore che si impegna ad aiutare alcuni ragazzi dotati, ma totalmente disinteressati.

La terza stagione dello show è in programma per il giorno 8 dicembre 2020.

Geni della chirurgia (stagione 1) – 9 dicembre 2020

La conoscenza del corpo umano diventa sempre più accurata, grazie alle continue nuove scoperte e tecniche. Geni della chirurgia è una serie in cui saranno raccontate le esperienze di alcuni esperti di medicina fetale, neurochirurgia, chirurgia dei trapianti e cardiologia.

Il pubblico si troverà davanti ad alcuni innovativi chirurghi che hanno deciso di adottare un approccio visionario per il loro mestiere. Questa finestra unica nel mondo della chirurgia arriverà il 9 dicembre 2020 su Netflix.

Bridgerton (stagione 1) – 25 dicembre

Tra le migliori serie Tv da vedere a a Natale su Netflix c’è la prima stagione de La saga dei Bridgerton, serie di romanzi storici di Julia Quinn. La serie Tv ambientatata nell’alta società londinese durante l’età della Reggenza, narra le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore di una potente famiglia.

Le terrificanti avventure di Sabrina (parte 4) – 31 dicembre

L’anno si chiuderà con la tanto attesa quarta stagione della serie televisiva Le terrificanti avventure di Sabrina, ideata da Roberto Aguirre-Sacasa. Anche se le prime tre stagioni hanno ottenuto un enorme successo, Netflix ha preferito concludere lo show con la quarta parte.

La serie Televisiva racconta la storia di Sabrina. La ragazza è per metà umana e per metà strega e dovrà cercare di far convivere queste due identità.

Netflix, dicembre 2020: film

Durante il mese di dicembre del 2020, la piattaforma streaming propone agli utenti diversi film: dal quelli romantici alle commedie per arrivare alla fantascienza, scopriamo tutto il palinsensto delle feste su Netflix.

9 vite come Leyla – 4 dicembre 2020

Adem (Haluk Bilginer), dopo 20 anni di matrimonio, decide di chiudere la storia con Leyla (Demet Akbag) per poter stare con l’amante Nergis (Elcin Sangu). Lasciare la moglie sembra però quasi impossibile e dovrà trovare un modo per farlo, prima di perdere l’opportunità di stare con l’amante.

Adem dovrà inoltre fare i conti con il signor Mahdum, che cerca un antico manoscritto. Il film diretto da Ezel Akay arriverà su Netflix il prossimo 4 dicembre.

MANK – 4 dicembre 2020

David Fincher – il regista di The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button e Fight Club – torna con un film che ha già conquistato la critica statunitense. Mank, con Gary Oldman e Amanda Seyfried, giungerà su Netflix il prossimo 4 dicembre.

La storia gira intorno a Herman J. Mankiewicz, uno sceneggiatore e critico sociale alcolista. L’uomo – che vive nella Hollywood degli anni ’30 – si appresta a completare il copione di Quarto Potere per Orson Welles.

Fuoco incrociato a Natale – 4 dicembre 2020

Edda e Sam passano una notte di passione insieme. La ragazza convince Sam ad accompagnarla nel suo paese di origine, dopo cinque anni dall’ultima visita. Durante la strada, i due si troveranno coinvolti in uno scontro tra diversi uomini.

Edda e Sam cercheranno di sopravvivere a una situazione ad alta tensione. Fuoco incrociato a Natale – diretto da Detlev Buck – arriverà su Netflix il prossimo 4 dicembre 2020.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose – 9 dicembre 2020

Sydney Sibilia (il regista della trilogia Smetto quando voglio) porta su Netflix una storia vera ambientata negli anni ’60, ma che affascina ancora oggi. Il protagonista è Giorgio, un incompreso ingegnere che viene licenziato. Vedendo la propria vita andare a rotoli, decide di imbarcarsi in un’avventura unica.

Il giovane ingegnere costruisce un’isola in mezzo al mare, la battezza come Repubblica dell’Isola delle Rose e si autoproclama Presidente. Giorgio, insieme al suo gruppo, crea un luogo che richiama l’attenzione dei ragazzi da tutto il mondo.

The Prom – 11 dicembre 2020

The Prom è il nuovo film diretto da Ryan Murphy. Nel cast la tre volte premio Oscar Meryl Streep, Tony James Corden, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Nicole Kidman e Andrew Rannells.

Nel film – in arrivo l’11 dicembre 2020 su Netflix – quattro attori che stanno vivendo diversi problemi lavorativi iniziano un viaggio per aiutare una teenager. Quest’ultima è stata costretta a non partecipare al ballo della scuola perché avrebbe voluto essere accompagnata dalla sua ragazza.

The Midnight Sky – 23 dicembre 2020

The Midnight Sky è ambientato in un mondo post-apocalittico. Lo scienziato Augustine (George Clooney, che dirige anche il film) vive da solo in Artide.

Quando il mondo viene colpito da un disastro misterioso, l’uomo decide di entrare in contatto con alcuni astronauti che si trovano nello spazio, per convincerli a non rientrare, ma il piano diventa più complesso del previsto.

Questi sono i migliori film e le nuove serie tv Netflix da vedere a dicembre e a Natale 2020. non mancheranno comunque i grandi classici e le serie televisive adatte per tutta la famiglia , oltre ai film a tema natalizio

