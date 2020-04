Film classici e recenti da guardare assolutamente. Film per famiglie, sentimentali e di fantascienza che hanno segnato la storia del cinema.

Il cinema riesce a regalare emozioni uniche oltre ad offrire sogno ed evasione mentale. Abbiamo selezionato per voi i 15 migliori film classici e che hanno segnato il cinema del passato e quello di oggi, suddivisi per tre categorie: film d’amore, azione e fantascienza.

Ecco una selezione delle pellicole da vedere scelte dalle note piattaforme di streaming on-demand Netflix, Amazon Prime Video, senza dimenticare il grande catalogo di Disney+

Film classici per le famiglie

Iniziamo subito con le pellicole adatte per tutta la famiglia, dagli adulti ai bambini più piccoli, ecco un grande classico.

Spider-Man: Un nuovo universo (2018)

L’Uomo Ragno torna in azione, nel film diretto da Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. e Rodney Rothman. Un film animato che ha letteralmente conquistato il pubblico. Il protagonista è Miles Morales che, dopo essere stato morso da un ragno, ottiene dei poteri. Scoprirà ben presto di non essere solo, specialmente dopo l’incontro con Peter Parker.

Coco (2017)

Le tradizioni di un popolo e di una famiglia: Coco, diretto da Miles Morales e vincitore del Premio Oscar al miglior film d’animazione, è un film animato Disney Pixar perfetto per i bambini e ragazzi. Il giovane Miguel si reca nella terra dei propri antenati, per scavare nei racconti dei propri familiari.

Zootropolis (2016)

Byron Howard e Rich Moore hanno diretto una divertentissima pellicola ambientata in una metropoli in cui vivono liberamente numerosi animali. Judy Hopps, una coniglietta/poliziotta, dovrà collaborare con una volpe per risolvere un misterioso caso. Un film capace di divertire grandi e piccoli.

La città incantata (2001)

Hayao Miyazaki è uno degli artisti più rilevanti dell’iconico Studio Ghibli. Il suo capolavoro, La città incantata, segue le avventure di Chihiro, una ragazzina che scoprirà un nuovo punto di vista grazie a una città molto particolare.

Il re leone (1994)

Un film d’animazione immortale: Il re leone segue le vicende di Simba, un leone che dovrà salvare la Savana dal malvagio zio Scar. Un meraviglioso lungometraggio, diretto da Rob Minkoff e Roger Allers, che ha conquistato (e cinematograficamente formato) diverse generazioni di giovani spettatori.

Film sentimentali classici e recenti da vedere assolutamente

Cercate una serata all’insegna dell’amore e del romanticismo, magari insieme alla dolce metà? Ecco alcune proposte che vi conquisteranno.

A Star Is Born (2018)

Lady Gaga e Bradley Cooper prestano il volto ai protagonisti di questa meravigliosa storia. Ally si imbatte in Jackson Maine, un musicista che ottenne un discreto successo, tra i due nasce una relazione. La donna, che è una promettente musicista, decise in passato di abbandonare il proprio sogno. Jackson la spinge però a non mollare. In aggiunta ascolterete una delle più belle canzoni di Lady Gaga.

Twilight (2008)

Twilight è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo del 2005 scritto da Stephenie Meyer. Visto che il film ha avuto un ottimo successo la produzione ha proposto diversi sequel. Per quanto riguarda la trama Bella Swan (Kristen Stewart) incontra un misterioso ragazzo, ovvero Edward Cullen (Robert Pattinson). La ragazza rimane subito colpita dal giovane, che scoprirà ben presto essere un vampiro.

Se mi lasci ti cancello (2004)

Clemetine e Joel decidono di troncare il loro rapporto, utilizzando uno strano macchinario per cancellare la loro memoria. Un film che può contare sulle splendide interpretazioni di Kate Winslet e Jim Carrey. Per quanto riguarda quest’ultimo, che siamo stati abituati a vedere in film divertenti, Se mi lasci ti cancello rappresenta una delle sue esperienza più produttive dal punto di vista artistico, insieme a The Truman Show,

Il favoloso mondo di Amélie (2001)

Diretto da Jean-Pierre Jeunet, Il favoloso mondo di Amélie segue le vicende di una cameriera che decide di stravolgere la propria vita (e quelle degli altri) dopo aver trovato un tesoro dimenticato. Complici del successo anche la qualità della fotografia, i colori scelti compresa la trama interessante.

Forrest Gump (1994)

Una storia indimenticabile narrata con semplicità e sincerità da un personaggio del grande schermo molto amato. Forrest, seduto su una panchina, racconta ai passanti la storia della propria vita, toccando diverse tappe storiche. Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, Forrest Gump è una pellicola che, sin dal 1994, è riuscita a conquistare gli spettatori.

Film di fantascienza

La fantascienza è uno dei generi più amati del grande schermo, grazie alla capacità di presentare mondi nuovi e spesso impossibili. Un ottimo modo per viaggiare per qualche ora in altre realtà prodotte dalle menti di alcuni tra i registi più visionari della storia.

Interstellar (2014)

Interstellar è un viaggio nello spazio e nelle potenzialità degli effetti speciali. Si tratta in un film audace soprattutto per gli addetti ai lavori, che si sono trovati ad affrontare uno dei film fantascientifici più curati della storia. Questo prodotto cinematografico, diretto da Christopher Nolan, segue il viaggio di un gruppo di terrestri che, per cercare una soluzione alla possibile fine del mondo, saranno incaricati di recarsi in uno sperduto luogo dello spazio, grazie a un aiuto inaspettato.

Inception (2010)

Il secondo lavoro di Christopher Nolan presente in questa lista è Inception. Un film ambientato nei sogni che riesce sempre a conquistare gli spettatori. Un’idea innovativa e mai vista. I protagonisti sono un gruppo di architetti che dovranno “costruire” dei sogni.

Il Cavaliere Oscuro (2008)

Il Cavaliere Oscuro è il secondo capitolo della trilogia firmata da Christopher Nolan. Il film segue la celebre lotta tra il terribile Joker e il misterioso Batman. Tra colpi di scena, emozionanti scene d’azione e interpretazioni incredibili, Il cavaliere oscuro è uno dei più fortunati prodotti cinematografiche ispirate ai fumetti DC, complice anche alla parte affidata a Heath Ledger (l’antagonista).

Ritorno al futuro (trilogia)

Non solo viaggi nello spazio, nei sogni e nei fumetti, ma anche nel tempo. La trilogia di Ritorno al futuro, che dovrebbe essere vista interamente, è un progetto di Robert Zemeckis. La saga narra l’avventura di Marty McFly ed Emmett Brown, detto Doc.

Star Wars: episodio IV – Una nuova speranza (1977)

Guerre Stellari è una tra le segue cinematografiche più importante della storia, grazie alla lucida e innovativa visione di George Lucas. Basti pensare che, apparsi per la prima volta nel 1977, ancora oggi questo franchise arricchisce le sale cinematografiche con non pochi lungometraggi. Star Wars: episodio IV è il primo capitolo. Il protagonista è Luke Skywalker, che dovrà salvare Leila e sconfiggere le forze del male.

Abbiamo parlato solo di alcuni film classici recenti da guardare a casa. In questa lista abbiamo analizzato principalmente tre differenti categorie che vengono spesso arricchite con diversi prodotti cinematografici degni di nota, segno tangibile che gli spettatori sono sempre più attratti dai film d’amore oltre a quelli di fantascienza. Non ci resta che augurarvi buona visione, in compagnia del meglio che il cinema ha da offrire.

