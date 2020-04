Fim classici per bambini della Disney film da guardare su Netflix Amazon Prime e Rakuten Tv. Ecco 9 film da non perdere e guardare in famiglia

Quando restare a casa è un obbligo, possiamo ricorrere ai film classici per bambini e ragazzi, per trascorrere alcune ore di svago con loro. Non solo, guardarli aiuta i ragazzi fino ai 12-13 anni a sviluppare la fantasia, aspetto in grado di arricchire la loro vita.

Per questo abbiamo selezionato 9 grandi classici (indicandovi per ognuno in quale piattaforma potete trovarli in streaming) che dovete assolutamente guardare con loro.

1) Aladdin – Disney +

Partiamo da uno dei film classici Disney, che racconta la storia di un ladro innamoratosi della bellissima principessa Jasmine. Per questo, quando entra in possesso di una lampada magica, contenente un potente genio, gli chiederà di diventare un principe per conquistarla. Tuttavia la missione si rivela molto difficile. Un film, amatissimo anche per la simpatia del genio. Età consigliata: 3-6 anni

2) Jurassic Park – Netflix

Il mitico film di fantascienza diretto da Steven Spielberg, racconta la storia di un milionario che apre un parco a tema in cui i visitatori possono ammirare i dinosauri vivi. Tuttavia, qualcosa va storto e gli animali vengono presto liberati causando una serie incredibile di conseguenze. Un film che è un vero cult. Età consigliata: 6-12 anni

3) Frozen il regno di ghiaccio – Disney +

Uno dei lungometraggi Disney migliori degli ultimi anni. Qui viene raccontata la storia di Elsa, capace fin dalla nascita di manipolare il ghiaccio, potere enorme, ma da tenere segreto per i suoi genitori, i reali della città. Tuttavia arriva un giorno in cui Elsa sale al trono e non può più tenere nascosto il suo immenso potere. Età consigliata: 3-6 anni

4) Pinocchio – Rakuten tv

Il film, nella versione di Matteo Garrone, che racconta la storia del burattino di legno che tutti conoscono. Una produzione che ha vinto il David di Donatello e ha avuto un successo incredibile al box office, sfiorando i 15 milioni di incasso. La pellicola spicca per un cast d’eccezione (fra cui Roberto Benigni) e un lavoro straordinario su effetti visivi e colonna sonora. Età consigliata: 6-12 anni

5) Tartarughe Ninja alla riscossa – Amazon prime video

I film delle mitiche tartarughe combattenti con i nomi di famosi artisti: Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo. Famose per i fumetti, i cartoni e appunto la saga di film. Uno di questi, in cui le 4 tartarughe mutanti sono chiamate a salvare la città di New York, è davvero molto bello e interpretato da celebri attori come Will Arnett e Megan Fox. Età consigliata: 9-12 anni

6) La fabbrica di cioccolato – Netflix



Il film che racconta le avventure dell’eccentrico Willy Wonka. Capace di creare scompiglio nelle persone annunciando che i biglietti dorati nascosti nelle sue tavolette di cioccolata, daranno accesso alla sua fabbrica segreta, dove nessuno è mai entrato. Un classico di culto candidato ai Golden globe e agli Oscar. Età consigliata: 8-12 anni

7) Jumanji – Rakuten tv



Racconta la storia di un magico gioco da tavolo di antichissima origine, caratterizzato dal fatto che quando lo si inizia invade tutta la vita del giocatore. Così il protagonista, interpretato da Robin Williams, gioca e resta intrappolato per 26 anni. Quando riesce ad uscirne deve però concludere la partita, per farlo dovrà fare davvero di tutto. Età consigliata: 6-12 anni

8) Rapunzel, l’intreccio della torre – Disney +



Il film d’animazione che parla della principessa Rapunzel, rapita da un perfida strega dai poteri oscuri, che la rinchiude in un torre. Ma un giorno l’arrivo di un ladro diventa l’occasione per prendersi la sua libertà. In un’avventura molto bella ispirata ad un fiaba, che le bambine e le ragazze amano. Età consigliata: 3-6 anni

9) Cattivissimo me – Amazon prime video



Uno dei maggiori successi dei film di animazione moderna, su Amazon si trovano i primi capitoli della saga. Si tratta di un titolo spassoso, ma anche in grado di insegnare che l’amore e l’affetto di una famiglia possono salvare anche i cuori più induriti, come dimostra il protagonista. Età consigliata: 3-6 anni

Bene, se ora volete far vedere qualche grande film classico ai bambini o ragazzi che siano, non avete che l’imbarazzo della scelta.

Si passa dai titoli di animazioni a quelli storici e con personaggi in carne ed ossa. Film che hanno tanto da insegnare e che potete trovare sulle piattaforme streaming che vi abbiamo segnalato. A questo punto non ci rimane che augurarvi una buona visione.

