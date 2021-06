Euro 2020 stasera all’Olimpico per la cerimonia il Presidente della Repubblica in tribuna, Francesco Totti, Alessandro Nesta e la voce di Boccelli. Tutte le info

Euro 2020 va in scena, nonostante tutto. E anche se si tratta di una delle edizioni più incerte di sempre del campionato europeo di calcio ci sono tutti motivi per fare festa.

Euro 2020, dopo la pandemia

Intanto si tratta del primo grande evento sportivo internazionale dopo la pandemia. Per l’occasione le città e gli stadi incaricati di ospitare il torneo, che inizialmente era stato previsto come una grande spedizione internazionale condivisa tra più paesi, saranno aperti al pubblico. Un primo segno di normalità dopo un lockdown durato 18 mesi anche se in alcuni paesi gli effetti del conflitto sono ancora evidenti. La pandemia, infatti, ha costretto numerose squadre a ridimensionare i propri programmi di allenamento e a rinunciare a diversi giocatori che sono risultati positivi proprio a pochi giorni dal via.

Euro 2020, la cerimonia inaugurale

Anche la cerimonia inaugurale di Euro 2020, che va in scena con un anno di ritardo rispetto al tradizionale calendario calcistico internazionale, risente di questo clima di incertezza. L’Italia è stata incaricata di inaugurare il torneo, in uno Stadio Olimpico a capienza ridotta: non più di 16.000 persone, ma aperto. Che è la cosa più importante.

Anche se tutto è stato organizzato all’ultimo istante la diretta televisiva che collegherà allo Stadio Olimpico di Roma a oltre 120 paesi rappresenterà il modo efficace e spettacolare la passione del nostro paese per il calcio. A officiare alla cerimonia inaugurale ci saranno due giocatori simbolo dell’Italia e di Roma: Francesco Totti e Alessandro Nesta, saranno i due storici capitani di Roma e Lazio a far decollare un pallone in cielo, a collegare idealmente tutti i paesi e le città coinvolte.

In cielo le Frecce Tricolori, una delle eccellenze italiane più amate, che lasceranno sull’Olimpico la loro scia: piloti italiani su aerei italiani, gli Aermacchi 339 che costituiscono uno dei grandi vanti della nostra industria aeronautica. Andrea Bocelli canterà il “Nessundorma” introdotto dalle note dell’Euro Triumph suonato dalla Banda della Polizia di Stato.

Non ci sarà il tutto esaurito delle edizioni precedenti, non ci saranno stuoli di ballerini e musicisti, coreografie e folla. Tutto sarà ridotto all’essenziale nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. Ma sarà tutto molto italiano, una diretta che secondo le previsioni sarà seguita da non meno di mezzo miliardo di persone.

La Mascotte

Intanto l’Italia di Euro 2020 ha una sua mascotte: è un cucciolo di pastore maremmano abruzzese, tutto bianco in maglia azzurra, che regge sottobraccio un pallone. Lo ha disegnato Carlo Rambaldi, l’artista che con le sue creazioni ha vinto tre Premi Oscar e che è famoso in tutto il mondo per avere disegnato numerosi protagonisti cinematografici eterni come King Kong, ET e Alien.