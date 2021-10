Torino vs Juventus, derby della Mole: formazioni. Partita su DAZN

Torino – Juventus anticipo della settima giornata di Serie A, formazioni e statistiche. Calcio d’inizio ore 18.00, partita in diretta esclusiva su DAZN

Serie A, settima giornata: Torino-Juventus – Ancora un test significativo per Massimiliano Allegri che contro il Torino prova a verificare la tenuta della sua squadra al termine di un ciclo ad altissima intensità che ha visto la squadra bianconera reagire e riprendere in quota.

Torino-Juventus, le formazioni

Un derby quasi alla pari sotto l’aspetto della classifica: otto punti a testa, due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. É una partita in perfetto equilibrio se consideriamo le sei partite giocate fin qui. Toro reduce dal pareggio di Venezia, Juventus che ha battuto la Sampdoria. Nel frattempo però la squadra bianconera ha dovuto metabolizzare i problemi di formazione con gli infortuni di Dybala e Alvaro Morata e le fatiche di Champions League di mercoledì sera ripagate dalla trionfale e importantissima vittoria contro il Chelsea.

Il Torino recupera Ansaldi in ballottaggio con Ain. Sabaria dovrebbe essere la scelta offensiva supportata da Linetty e Brekalo. Pesa l’assenza di Djidji, squalificato: difesa con Zima, Bremer e Rodriguez.

La Juve dovrà per forza fare i conti con le assenze e i pochi giorni di recupero dopo il, turno di Champions League. Probabile l’impiego dal primo minuto di Kean con Cuadrado, Rabiot e Chiesa a supporto. Non è che Allegri abbia tante opzioni. Di fatto la squadra è quasi la stessa che ha iniziato la gara contro il Chelsea cui il tecnico chiede un sacrificio in vista della sosta di campionato.

Vedi anche Giocatori Juve la formazione della Juventus

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Rabiot, Chiesa; Kean.

CLICCA QUI PER PROGRAMMA E RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA DI SERIE A

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Torino Juventus come vederla

Torino-Juventus si gioca alle ore 18.00 di oggi allo Stadio Olimpico “Grande Torino” di Torino. Arbitra Paolo Valeri, assistenti Alessandro Giallatini e Mauro Galetto. Quarto uomo Niccolò Baroni. Aleandro Di Paolo alla VAR (assistente Ciro Carbone).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma DAZN. Il match sarà visibile in Streaming, ma anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili.

CLICCA QUI PER ACCEDERE A TUTTE LE SATISTICHE DI SERIE A – Giornata 7