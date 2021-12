Roma – Inter, formazioni e informazioni. Partita solo su DAZN

Roma Inter si gioca oggi allo stadio Olimpico alle ore 18:00. La partita valida per la 16° giornata della serie A è la prima sfida di Mourinho contro i nerazzurri. Formazioni e ultime news sulla sfida tra giallorossi e nerazzurri.

Roma contro Inter è uno dei match più importanti che si svolgono nella capitale dove ci sono un buon numero di tifosi interisti. Inoltre secondo le statistiche di Opta: “le sfide tra Roma e Inter sono quelle che hanno visto più reti nella storia della Serie A” Veniamo alle ultime news sul match Roma contro Inter

Roma Inter partita 16° giornata serie A

Mentre Simone Inzaghi tira dritto per la sua strada nella corsa al secondo scudetto e ha tenuto la solita press conference pre -partita, l’allenatore della Roma Jose Mourinho non ha parlato in conferenza stampa. La motivazione è la solita, il mister vuole concentrarsi sul match. qundi silenzio stampa dal club giallorosso. Tuttavia le possibili formazioni sono le seguenti:

Formazione Roma

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; C. Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov. Allenatore: Mourinho. A

Giocatori A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Villar, Bove, Darboe, Zalewski, Borja Mayoral.

Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Felix.

Squalificati: Abraham, Karsdorp

Probabile formazione Inter

L’Inter incontra la Roma per 117esima volta ed ha vinto ben 73 volte. 49 invece sono le vittorie della squadra capitolina contro i nerazzurri. Questo affermanono le statistiche, ma il passato è passato quindi vediamo chi dei nerazzurri contro la Roma:

Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Giocatori a disposizione: I. Radu, Cordaz, Cortinovis, Zanotti, D’Ambrosio, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Correa, Satriano.

Indisponibili: Eriksen, Brazao, De Vrij, Ranocchia, Darmian

Inter formazione 2021-22. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Dove vedere il match tra Roma e Inter

Come per tutte le partite di serie A anche questa verrà trasmessa dalla solita DAZN in streaming. Sky non trasmetterà questo match.