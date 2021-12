Milan contro la Salernitana, partita di oggi solo su DAZN

La 16° giornata della serie A maschile si apre con il Match tra il Milan e la Salernitana. In questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere sul match tra rossoneri e la Squadra di Colantuono.

Il Milan ospita oggi allo stadio Giuseppe Meazza la Salernitana ultima il classifica. La squadra di Pioli seconda in classifica ad un solo punto di distanza dal Napoli di Spalletti, ha solo una chance: vincere una partita sulla carta apparentemente facile contro una Salernitana gia in zona retrocessione. Ecco intanto tutte le info utili sul match di oggi

Partita Milan – Salernitana formazioni statistiche e programma Tv

Formazione Milan

” Quella di domani è la partita più importante prima della sosta Natalizia” Così Stefano Pioli ha risposto ai giornalisti che hanno posto domande sulla prossima partita Champions dei rossoneri. Tuttavia non è escluso che proprio in virtù della partita contro il Liverpool in panchina ci sia Ibrahimovic. La probabile formazione quindi dovrebbe essere la seguente:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Pellegri. All. Pioli

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Florenzi, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Saelemaekers, Pellegri

Giocatori indisponibili: Bennacer, Calabria, Castillejo, Kjaer, Giroud, Plizzari, Rebic

Formazione Salernitana

A trascinare la squadra di Colantuono sarà il capitano Franck Ribéry che proprio contro il MIlan ha realizzato il suo ultimo gol in serie A. Questa la probabile formazione:

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Djuric. Allenatore: Colantuono.

Giocatori A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Jaroszynski, Delli Carri, Capezzi, Kechrida, Schiavone, Bonazzoli, Simy, Vergani.

Indisponibili: Ruggeri, M. Coulibaly, Strandberg, Obi, Gondo

Milan – Salernitana a che ora si gioca e dove vederla

La partita del Diavolo contro la squadra campana si gioca oggi alle ore 15:00 allo stadio San Siro. Arbitro del Match sarà il signor Giua. Per vederla dovete essere abbonati su DAZN che trasmette questa partita in esclusiva via streaming.