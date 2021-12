Roma-Inter 0-3, i nerazzurri dominano all’Olimpico

In una gara di fatto mai in discussione, l’Inter conquista la terza vittoria consecutiva in uno splendido testa a testa con Milan e Napoli

Botta e risposta, con il Milan che batte la Salernitana e l’Inter che infligge una severa sconfitta a una Roma davvero brutta e inconcludente, per quanto incompleta.

Roma-Inter 0-3

La concretezza dell’Inter è assoluta. La partita della Roma si esaurisce dopo quindici minuti dignitosi, e nulla più. Calhanoglu, direttamente al calcio d’angolo, al 15’ punisce una retroguardia svagata e pasticciona. Anziché reagire la Roma scompare letteralmente dal campo e l’Inter non fa che approfittarne. In rapida successione arrivano il gol di Dzeko, ex molto applaudito e forse anche un po’ rimpianto dai tifosi dell’Olimpico, e il terzo gol di Dumfries, che incrona uno splendido cross di Bastoni anticipando Vina. In mezzo ci sono almeno altre tre palle gol dei nerazzurri senza nemmeno un’azione degna di nota dei padroni di casa.

Da sottolineare la prestazione di Calhanoglu, ancora una volta grande protagonista: suo l’assist per Dzeko con un ruolino da cinque gol e altrettanti passaggi vincenti.

Secondo tempo noiosissimo, con una Roma mai davvero pericolosa e protagonista di una prestazione scialba e senza alcuno spessore.

Mourinho lascia in campo la stessa squadra fino alla fine della partita. Una dimostrazione sia alla squadra, sostenuta fino al 90’ ma uscita tra i fischi, e forse anche alla dirigenza che la squadra non è competitiva come si poteva pensare all’inizio della stagione. Un progetto che vede la Roma alla sua ottava sconfitta in sedici partite con il quinto posto a rischio – da Bologna o Fiorentina (domani lo scontro diretto) ma anche dalla Juventus con uno scalino tra le prime quattro e le inseguitrici che rischia di farsi ancora più importante.

Per l’Inter terza vittoria consecutiva alla vigilia dell’ultimo turno di Champions League che vedrà i nerazzurri ospiti del Real Madrid, martedì sera alle 21.

Il tabellino

ROMA – INTER 0-3

15′ Calhanoglu, 24′ Dzeko 39′ Dumfries

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla (60′ Bove); Ibanez, Veretout (90’+2 Volpato), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (76’ Di Marco); Dumfries, Calhanoglu (83’ Sensi), Brozovic, Barella (58′ Vidal), Perisic; Dzeko, Correa (58′ Sanchez).

Ammoniti: Ibanez, Barella, Mancini