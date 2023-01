Tutti i risultati dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Il Napoli mantiene saldamente il primo posto, la Juventus reagisce dopo i 15 punti di penalizzazione. Classifica

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A non si placa la fame di vittoria del Napoli che fa suo anche il derby in casa della Salernitana. Dopo la scoppola ricevuta in settimana, la Juventus reagisce sul campo e coglie un pirotecnico pareggio contro l’Atalanta, mentre nei bassifondi risale il Verona. Di seguito tutti i risultati.

Sintesi Juventus-Atalanta 3-3

Dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale, la Juventus avrebbe potuto accusare il colpo. Invece, tutto sommato, la formazione allenata da Allegri disputa una prova di carattere contro l’Atalanta e ottiene un punto che non è da buttare via. Certo, la squadra bianconera ha commesso qualche errore di troppo, ma in una situazione delicata come quella attuale, non essere sprofondati è già un segnale di risalita.

Per quanto concerne il match, l’Atalanta si porta in vantaggio subito al 5′ con la conclusione di Lookman che trova impreparato Szczesny, ma la Juventus capovolge la situazione a proprio favore già prima dell’intervallo con il calcio di rigore trasformato da Di Maria e il raddoppio di Milik su cross di Fagioli.

Nella ripresa l’Atalanta aggredisce subito la Vecchia Signora e torna a condurre la partita piazzando un uno-due nel giro di sette minuti con Maehle e ancora con Lookman. Poi, uno schema su calcio di punizione, consente a Danilo di trovare il varco giusto che timbrare il definitivo 3-3.

Vedi anche: Giocatori Atalanta 2023

Serie A Salernitana-Napoli 0-2

Non si placa la fame di vittoria di questo Napoli che chiude il girone d’andata con 50 punti e nemmeno quella di Luciano Spalletti che, grazie al successo contro la Salernitana, è diventato il tecnico con più vittorie in Serie A nell’era dei tre punti.

Tornando alla partita, la Salernitana, che ha richiamato in panchina Nicola dopo l’esonero dello scorso lunedì, prova a resistere, ma è la maggior qualità del Napoli a prevalere. Prima del duplice fischio, capitan Di Lorenzo porta in vantaggio i partenopei che, nella ripresa, chiudono i discorsi con il solito Osimhen.

Serie A diciannovesima giornata Verona-Lecce 2-0

Si riaccendono le speranze salvezza del Verona che, grazie al successo contro il Lecce, riduce il gap dal quartultimo posto in classifica. La squadra di Zaffaroni è ora a sole cinque lunghezze dal Sassuolo e a sai dalla coppia composta da Spezia e Salernitana.

Il match viene sbloccato da una rete di Depaoli al 40′ della prima frazione di gioco, mentre a chiuderla ci pensa ancora una volta Lazovic, già autore di una doppietta nel precedente turno di campionato, all’inizio della ripresa.

Risultati Serie A ultima giornata d’andata

Di seguito tutti i risultati dell’ultimo turno di campionato del girone d’andata che si chiuderà nella serata di martedì con la disputa di Lazio-Milan.

Sabato 21 gennaio ore 15

Verona-Lecce 2-0

Sabato 21 gennaio ore 18

Salernitana-Napoli 0-2

Sabato 21 gennaio ore 20.45

Fiorentina-Torino 0-1

Domenica 22 gennaio ore 12.30

Sampdoria-Udinese 0-1

Domenica 22 gennaio ore 15

Monza-Sassuolo 1-1

Domenica 22 gennaio ore 18

Spezia-Roma 0-2

Domenica 22 gennaio ore 20.45

Juventus-Atalanta 3-3

Lunedì 23 gennaio ore 18.30

Bologna-Cremonese

Lunedì 23 gennaio ore 20.45

Inter-Empoli

Martedì 24 gennaio ore 20.45

Lazio-Milan

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito la classifica di Serie A che mostra il Napoli saldamente al comando, mentre c’è un folto gruppetto in lotta per la seconda posizione e per un posto in Champions League.

Napoli 50

Milan 38

Inter 37

Roma 37

Atalanta 35

Lazio 34

Udinese 28

Torino 26

Juventus 23*

Fiorentina 23

Bologna 22

Empoli 22

Monza 22

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 7

*Juventus penalizzata di 15 punti dalla Corte federale