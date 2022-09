Risultati Serie A 6^ giornata. Inter, Milan e Napoli soffrono, ma vincono

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della sesta giornata. Rossoneri e partenopei tornano provvisoriamente in vetta

I risultati della sesta giornata di campionato di Serie A dicono che tutte le partite sono difficili. Basta guardare per esempio come sono andate le gare del sabato per trarre questa conclusione.

Inter, Milan e Napoli hanno vinto con il minimo scarto, con nerazzurri e partenopei che sono riusciti a imporsi solamente nei minuti conclusivi dei rispettivi match.

Partite Serie A 6a giornata

Partite Serie A 6 giornata Sampdoria-Milan 1-2

Il Milan soffre nel match serale del sabato, ma alla fine riesce ad avere la meglio su una combattiva Sampdoria. I rossoneri passano in vantaggio dopo pochi minuti con Messias, si vedono annullati il raddoppio di De Ketelaere per un fuorigioco di Giroud nell’azione e a inizio ripresa restano in dieci per l’espulsione di Leao per doppia ammonizione.

Milan formazione 2022-23. Giocatori, valore e proprietà AC Milan

La Sampdoria ci crede e trova il pareggio con Djuricic, ma il Diavolo ristabilisce la distanza con Giroud che trasforma un calcio di rigore. Finale nervoso con un rigore negato alla Samp e l’espulsione di Giampaolo per proteste.

Serie A 2022/2023 Inter-Torino 1-0

Dopo il ko in Champions League, l’Inter era chiamata a risollevarsi contro un Torino orfano del tecnico Juric a causa di una polmonite. E i granata riescono a rendere la giornata difficile ai nerazzurri che si devono appellare più volte a Samir Handanovic che salva il risultato in almeno tre occasioni.

L’Inter, dopo essere rimasta in partita, trova il guizzo vincente all’89’ quando Barella inventa una traiettoria perfetta per Brozovic che, con la punta, sigla il gol vittoria.

Partite Serie A Napoli-Spezia 1-0

Nel pomeriggio del sabato invece il Napoli doveva confermarsi dopo l’ottima prova contro il Liverpool contro uno Spezia che già due volte aveva vinto al Maradona. E anche questa volta i liguri si dimostrano ostacolo duro da valicare, provando anche a rendersi insidiosi senza però troppa fortuna.

Fortuna che invece aiuta il Napoli nei minuti conclusivi della partita quando Raspadori si ritrova fra i piedi il pallone che poi risolve il match.

Partite Serie A sesta giornata

Di seguito il programma completo delle partite della sesta giornata comprensivo dei marcatori delle gare disputate.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU NAPOLI

SPEZIA

1-0 Raspadori INTER

TORINO

1-0 Brozovic SAMPDORIA

MILAN

1-2 Messias (M), Djuricic (S), rig. Giroud (M) ATALANTA

CREMONESE

11 settembre 12.30 DAZN - SKY FIORENTINA

BOLOGNA

11 settembre 15.00 DAZN LECCE

MONZA

11 settembre 15.00 DAZN SASSUOLO

UDINESE

11 settembre 15.00 DAZN LAZIO

VERONA

11 settembre 18.00 DAZN JUVENTUS

SALERNITANA

11 settembre 20.45 DAZN ROMA

EMPOLI

12 settembre 20.45 DAZN - SKY

Classifica Serie A 2022/2023

Classifica Serie A Pt. PG V N P MILAN

14 6 4 2 0 NAPOLI

14 6 4 2 0 ATALANTA

13 5 4 1 0 INTER

12 6 4 0 2 ROMA

10 5 3 1 1 UDINESE

10 5 3 1 1 TORINO

10 6 3 1 2 JUVENTUS

9 5 2 3 0 LAZIO

8 5 2 2 1 FIORENTINA

6 5 1 3 1 SASSUOLO

6 5 1 3 1 SALERNITANA

6 5 1 3 1 SPEZIA

5 6 1 2 3 VERONA

5 5 1 2 2 EMPOLI

4 5 0 4 1 BOLOGNA

3 5 0 3 2 SAMPDORIA

2 6 0 2 4 LECCE

2 5 0 2 4 CREMONESE

1 5 0 1 4 MONZA

0 5 0 0 5

Vedi anche: Risultati Serie B 2022-23 5 giornata