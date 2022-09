Risultati Serie B 5^ giornata. Volano Reggina e Brescia, crisi Pisa

Tutti i risultati delle partite della quinta giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Reggina e Brescia mantengono il primato in classifica

Restano solo in due al comando del campionato di Serie B. Reggina e Brescia proseguono a braccetto al vertice della classifica del campionato cadetto, mentre il Frosinone perde e lascia la prima posizione.

Calabresi e lombardi vincono in trasferta rispettivamente in casa di Pisa e Modena, mentre i ciociari escono sconfitti dal campo del Cittadella. Di seguito tutti i risultati delle partite della quinta giornata.

Partite Serie B Modena-Brescia 1-3

La partita, iniziata con un’ora di ritardo per un problema al Var, vede il Brescia imporsi 3-1 in casa del Modena. Le Rondinelle vanno sotto a causa della rete di Bonfanti al 18′, pareggiano con Ayé al 24′ e recriminano per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara.

Nella ripresa però la formazione allenata da Clotet legittima la supremazia con Moreo e chiude i giochi in pieno recupero con un tiro dal dischetto di Bianchi.

Serie B 2022/2023 Pisa-Reggina 0-1

Colpo esterno della Reggina che grazie a questi tre punti mantiene la testa della classifica in compagnia del Brescia. Ai calabresi basta la rete di Canotto al 28′ della prima frazione di gioco su suggerimento di Menez.

Prosegue invece la crisi del Pisa che, dopo aver sfiorato la Serie A nella passata stagione, ora si ritrova ultimo in graduatoria con un solo punto all’attivo.

Partite quinta giornata Serie B Palermo-Genoa 1-0

Nel big match che ha invece aperto la quinta giornata del campionato cadetto, il Palermo si è imposto 1-0 sul Genoa davanti a 23.643 spettatori, nuovo record stagionale per quanto concerne le partite di Serie B.

Ai rosanero è bastata una rete di Brunori ad inizio ripresa per stendere in maniera definitiva il Grifone di Blessin.

Risultati Serie B partite quinta giornata

Nelle altre partite della quinta giornata del campionato di Serie B si registrano le vittorie interne di Perugia (1-0 con l’Ascoli) e Cittadella (1-0 con il Frosinone).

Affermazioni in trasferta invece per il Cagliari (0-2 a Benevento), Suditirol (0-2 a Como), Bari (0-1 a Cosenza) e Ternana (2-3 a Parma).

Domani alle 16.15 Spal-Venezia chiude il palinsesto della quinta giornata.

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Reggina

12 5 4 0 1 Brescia

12 5 4 0 1 Cagliari

10 5 3 1 1 Frosinone

9 5 3 0 2 Bari

9 5 2 3 0 Cittadella

8 5 2 2 1 Genoa

8 5 2 2 1 Ascoli



8 5 2 2 1 Benevento

7 5 2 1 2 Cosenza

7 5 2 1 2 Ternana

7 5 2 1 2 Palermo

7 5 2 1 2 Parma

6 5 1 3 1 Sudtirol

6 5 2 0 3 Spal

5 4 1 2 1 Venezia 4 4 1 1 2 Perugia

4 5 1 1 3 Modena

3 5 1 0 4 Como

2 5 0 2 3 Pisa

1 5 0 1 4