Partite Serie B 5^giornata 2022/2023. Apre Palermo-Genoa

Tutte le partite della quinta giornata del campionato di Serie B. Da Cosenza-Bari a Benevento-Cagliari, ecco quando giocano. Probabili formazioni.

Venerdì 9 settembre si apre il palinsesto della quinta giornata del campionato di Serie B, che prosegue nella sua collocazione tradizione composta da un anticipo il venerdì sera, un posticipo la domenica pomeriggio e tutte le altre partite il sabato pomeriggio.

Questo campionato di Serie B si sta rivelando molto avvincente dopo quattro giornate. Infatti nessuna squadra si trova a punteggio pieno, ma il terzetto che guida la classifica ha solamente 9 punti sui 12 disponibili. Pertanto c’è una graduatoria cortissima che consente alle squadre vincenti di compiere un significativo balzo in avanti con soli 3 punti.

Partite Serie B quinta giornata anticipo Palermo-Genoa

I riflettori sono subito puntati sulla partita in programma venerdì sera allo stadio Barbera fra Palermo e Genoa. Il Grifone è una delle poche formazioni ancora imbattute in cadetteria, ma dovrà sfidare i neopromossi rosanero in un impianto infuocato come quello siciliano che chiama sempre a sè migliaia di persone.

Serie B 2022/2023 5 giornata Benevento-Cagliari

Il sabato invece le attenzioni saranno mirate soprattutto sul confronto fra Benevento e Cagliari, ovvero due candidate alla promozione.

Entrambe le squadre hanno finora raccolto 7 punti, ma nessuna delle due vuole lasciare altro bottino per strada considerando che il forte equilibrio del campionato cadetto è destinato a durare per molte altre giornate.

Partita Serie B Cosenza-Bari

Infine non può mancare una citazione anche per Cosenza-Bari, due società del meridione destinate ad infiammare le rispettive località.

A sfidarsi non solo due squadre che vogliono stupire, ma anche due fra le tifoserie più numerose di tutta la Serie B. Il Cosenza è partito abbastanza bene e vuole continuare a far sognare il proprio pubblico, stesso discorso per il Bari che vuole quantomeno mantenersi nelle posizioni alte della parte sinistra della classifica.

Partite Serie B quinta giornata programma e dove vederle

La quinta giornata del campionato di Serie B si apre venerdì con Palermo-Genoa, mentre si chiude domenica con Spal-Venezia. Perugia-Ascoli si gioca sabato alle 16.15, mentre tutte le altre partite inizieranno sabato alle 14.

Tutte le partite del campionato di Serie B non sono visibili gratuitamente, ma sono disponibili su Sky, Dazn e Helbiz previa sottoscrizione di un abbonamento.

Di seguito il programma completo della quinta giornata.

Venerdì 9 settembre ore 20.30

Palermo-Genoa

Sabato 10 settembre ore 14

Benevento-Cagliari

Cittadella-Frosinone

Como-Sudtirol

Cosenza-Bari

Modena-Brescia

Parma-Ternana

Pisa-Reggina

Sabato 10 settembre ore 16.15

Perugia-Ascoli

Domenica 11 settembre ore 16.15

Spal-Venezia

Classifica Serie B aggiornata

Pt. PG V N P Frosinone

9 4 3 0 0 Reggina

9 4 3 0 1 Brescia

9 4 3 0 1 Ascoli



8 4 2 2 0 Genoa

8 4 2 2 0 Benevento

7 4 2 1 1 Cosenza

7 4 2 1 1 Cagliari

7 4 2 1 1 Bari

6 4 1 3 0 Parma

6 4 1 3 0 Spal

5 4 1 2 1 Cittadella

5 4 1 2 1 Palermo

4 4 1 1 2 Ternana

4 4 1 1 2 Venezia 4 4 1 1 2 Modena

3 4 1 0 3 Sudtirol

3 4 1 0 3 Como

2 4 0 2 2 Perugia

1 4 0 1 2 Pisa

1 4 0 1 3

