Prossime partite Inter in Serie A e Champions League

Prossime partite dell’Inter. Fra campionato e Champions League ecco quando gioca l’Internazionale. Date, orari e avversari.

Prossime partite Inter. La stagione della squadra allenata da Simone Inzaghi entra nel vivo. Dopo la convincente vittoria con il Genoa e la sofferta rimonta in casa dell’Hellas, i nerazzurri sono attesi da un settembre da vivere tutto d’un fiato: 5 gare di campionato, tra cui spiccano le sfide a Fiorentina e Atalanta, e le 2 fondamentali sfide di Champions League con Real Madrid e Shakhtar Donetsk.

Prossime partite Inter di Serie A

Ecco il calendario completo delle prossime gare dell’Inter in campionato:

Sampdoria-Inter, domenica 12 settembre ore 12.30

Inter-Bologna sabato 18 settembre ore 18.00

Fiorentina-Inter martedì 21 settembre ore 20.45

Inter-Atalanta sabato 25 settembre ore 18.00

Sassuolo-Inter, sabato 2 ottobre ore 20.45

Come visto si parte domenica 12 con il lunch match delle 12.30 al Marassi contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa. I blucerchiati non saranno di certo la vittima sacrificale vista nella festa nerazzurra dello scorso maggio. Sarà difficile ripetere il 5-1 che ha fatto da sfondo ai festeggiamenti per la conquista del diciannovesimo scudetto. Occorrerà, invece, prestare attenzione all’inedito duo d’attacco Quagliarella-Caputo.

A seguire il 18 alle ore 18.00 tocca al Bologna degli ex. In panchina c’è Sinisa Mihajlovic, in attacco un Marko Arnautović in cerca di rivalsa. Martedì 21 alle 20.45, la trasferta nel primo turno infrasettimanale della stagione contro la Fiorentina, allo stadio Franchi.

Poi l’ostica partita in casa contro l’Atalanta in programma il 25 alle 18.00. La Dea resta sempre un avversario imprevedibile e difficilissimo da contenere. Servirà maturità e la giusta accortezza per fare risultato.

A chiudere il cerchio del mese nerazzurro, il 2 ottobre alle 20.45 c’è l’anticipo della settima giornata con una delle bestie nere dell’Inter. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Simone Inzaghi se la vedrà con il Sassuolo che, come negli anni passati, può dire la sua anche con Alessio Dionisi in panchina.

VEDI ANCHE: CALENDARIO INTER SERIE A 2021-22

Prossime partite dell’Inter in Champions League

Per quanto riguarda la Champions, ecco il calendario prossime partite dell’Inter:

Inter-Real Madrid mercoledì 15 settembre, ore 21.00

mercoledì 15 settembre, ore 21.00 Shakhtar Donetsk-Inter martedì 28 settembre, ore 18.45

L’esordio stagionale in coppa per l’Inter è subito match clou del mese: al Meazza arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sfida dal fascino unico, per inaugurare in grande stile l’inizio della Champions League nerazzurra.

Poi, martedì 28 alle 18.45 giocherà contro lo Shakhtar Donetsk, allenato dall’italiano Roberto De Zerbi. Qualunque fosse il risultato della prima contro il Real, per evitare sorprese, in Ucraina la banda di Simone Inzaghi deve far suoi i tre punti.

E’ tutto per quanto riguarda le prossime partite dell’Inter. I nerazzurri se la vedranno contro squadre temibili, sia in Serie A che in Champions League, dove spicca su tutte la sfida con il Real Madrid.

VEDI ANCHE: