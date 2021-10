Pioli, quante partite con il Milan. Statistiche e numero vittorie

Milan – Stefano Pioli ha raggiunto il numero di 100 partite come allenatore della squadra rossonera. Vittorie dati e prossima partita del Milan in serie A.

Pioli come Allegri o meglio? Le differenze che caratterizzano due personaggi totalmente diversi ma che al contempo hanno raggiunto gli stessi risultati con la medesima squadra di serie A. Ecco le statistiche complessive e quante Partite il Ct del Milan ha vinto con il Diavolo.

Stefano Pioli: quante partite con il Milan?

Stefano Pioli dopo Bologna Milan, (partita vinta dai rossoneri 4 -2) ha collezionato la sua 100ª gara come allenatore del Milan considerando tutte le competizioni, quindi anche quelle Europee.Di queste l’allenatore del Diavolo ne ha vinte 56, esattamente tante quante ne ha vinte Massimiliano Allegri quando mentre siedeva nella panchina dei rossoneri.

La partita di serie A Bologna – MIlan giocata ieri in trasferta, secondo le statistiche segna un altro record, quello del calciatore simbolo del Milan: Zlatan Ibrahimovic, diventato il quarto marcatore più anziano nella storia della Serie A 40 anni.



Prima di lui sono tre i calciatori in gol con almeno 40 anni nel massimo campionato di calcio italiano: Costacurta, Piola e Vierchowod.

MILAN PROSSIMA PARTITA SERIE A

Non c’è tempo per riposare, la squadra rossonera (che in questo momento è prima in classifica, in attesa di vedere cosa succede oggi con il bigh match tra Roma e Napoli, oltre alla sfida tra Inter-Juventus) tornerà in campo martedì 26 ottobre nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie A contro il Torino

A CHE ORA GIOCA IL MILAN E DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita si svolgerà allo stadio Meazza di MIlano alle ore 20.45, e sarà trasmessa in Tv in esclusiva dalla solita piattaforma streaming di DAZN che come noto detiene i diritti della partite serie A.

VEDI QUANTO COSTA DAZN AL MESE

Queste per ora tutte le informazioni sul numero di partite che ha visto Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri fino ad oggi, oltre alle info sulla prossima partita di serie A: Milan -Torino.

VEDI ANCHE: CLASSIFICA SERIE A