Milan-Venezia, formazioni. Partita in diretta su DAZN

Il Milan in casa a San Siro contro il Venezia (ore 20.45) difende la sua imbattibilità e spinge per tenere il ritmo dell’Inter, vittoriosa a Firenze

Serie A, quinta giornata: Milan-Venezia – Il Milan ha tanti problemi, gli acciacchi di Ibrahimovic e di Giroud costringono Stefano Pioli a scelte radicali, anche in considerazione del fatto che la squadra rossonera deve fare i conti con tanti impegni in pochi giorni.

Milan-Venezia, le formazioni

Il tour de force del Milan è davvero importante: prima della sosta di campionato in programma la prima settimana di ottobre i rossoneri, dopo il Venezia, giocheranno poi a Spezia, a San Siro con l’Atletico Madrid e infine a Bergamo, nel big match contro l’Atalanta in programma il 10 ottobre.

Il Milan ha anche dovuto affrontare un caso molto fastidioso che ha scatenato durissime polemiche dopo i buuuu e i cori razzisti di un limitato numero di tifosi bianconeri nei confronti di Maignan. La polizia sta individuando i responsabili dai filmati e non è escluso che possano esserci molto presto serie conseguenze giudiziarie.

Ma intanto, nonostante gli acciacchi, il Milan va avanti. E di fronte al ritmo dell’Inter, che ieri ha vinto a Firenze 3-1, la squadra rossonera non può permettersi passi falsi. Ibrahimovic non ci sarà, Giroud potrebbe rientrare tra i convocati ma difficilmente partirà da titolare. Assente invece Kjaer dopo il problema ai flessori della coscia che lo hanno costretto a uscire anzitempo dal match con la Juve. In tutto sei indisponibili: nessun riposo per Rebic, Leao, Tomori e Tonali che quasi certamente giocheranno la loro quarta partita di fila. Probabilmente turno di riposo per Kessié, non brillantissimo contro la Juve, e probabilmente sostituito da Bennacer.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Milan-Venezia, quando si gioca dove vederla

Milan-Venezia si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano. Arbitra Salvatore Longo, assistenti Filippo Bercigli e Salvatore Longo. Quarto uomo Matteo Gariglio. Luca Banti alla VAR (assistente Stefano Alassio).

La partita sarà trasmessa in diretta sia sulla piattaforma DAZN che su Sky (canali 201 e 251). Il match sarà comunque visibile in Streaming, anche su SKYGo e NowTV.