Spezia-Juventus, formazioni e statistiche. Partita oggi alle 18,30 su DAZN

Era da oltre cinquant’anni che la Juventus non aveva una partenza così difficile nel campionato di Serie A, a Spezia (ore 18.30) i bianconeri cercano la prima vittoria. Formazione, video e Pdf statistiche

Serie A quinta giornata: Spezia-Juventus – Una squadra ancora alla disperata ricerca di sé cui non possono bastare i due punti in quattro partite ottenuti fin qui. Una Juventus senza vittorie, che si aggrappa ai suoi giocatori simbolo in grado di fare la differenza: e per la quale gli appelli cominciano a scarseggiare.

Spezia-Juventus, temi tattici e formazioni

I bookmakers dicono che è la volta buona: la quota di una vittoria Juve è pagata 1.36 contro quella dello Spezia, data a 8. Esagerato? Dicono sia la legge dei grandi numeri: non può piovere per sempre, e sulla Juventus nel corso di queste prime quattro giornate di Serie A si è abbattuto un vero e proprio nubifragio. A Spezia, in una partita che è al centro di un calendario molto fitto che proseguirà con altre gare ogni tre giorni, Allegri deve comunque fare delle scelte. Chiellini ha la febbre e resta a casa. De Ligt e Chiesa partono titolari. Il resto Allegri non lo ha detto ma è abbastanza scontato. Morata, uscito acciaccato dalla sfida con il Milan giocherà dal primo minuto.

Lo Spezia di Thiago Motta in questo momento ha due punti di vantaggio sulla Juve: ma non potrà contare su Erlic, uno dei migliori in questo avvio di stagione.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All. T. Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

CLICCA QUI PER VEDERE LE STATISTICHE DI SPEZIA JUVENTUS

O guarda il video per vedere i precedenti e marcatori

Spezia-Juventus, quando si gioca dove vederla

Spezia-Juventus si gioca alle ore 18.30 di oggi allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia. Arbitra Gianluca Aureliano, assistenti Dario Cecconi e Niccolò Pagliardini. Quarto uomo Niccolò Bardini. Paolo Silvio Mazzoleni alla VAR (assistente Marco Bresmes).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma DAZN. Il match sarà dunque visibile in Streaming, ma anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili e, tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TURNO DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA