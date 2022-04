Milan-Bologna, Serie A 2021/2022: quando si gioca e dove vederla in Tv

Milan-Bologna è l’ultima gara della trentunesima giornata di Serie A. News, probabili formazioni e dove vedere la diretta in TV e streaming.

Milan-Bologna, gara in programma lunedì 4 aprile allo stadio Meazza con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45, chiude con il posticipo serale il 31esimo turno della serie A.

In attesa del fischio d’inizio del signor Marinelli, ecco le ultime news, probabili formazioni oltre a dove e a che ora vedere la prossima partita del Milan

Ultime news Milan

Il Milan si presenta alla sfida da capolista: i rossoneri sono infatti in cima alla classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli secondo e sei sull’Inter in terza posizione (i nerazzurri hanno però una partita da recuperare). La formazione di Pioli è reduce da tre vittorie consecutive ( Ultima gara vinta dai rossoneri quella contro il Cagliari ) quindi il Diavolo scenderà in campo con l’obiettivo di fare risultato e allungare le distanze in classifica.

Bologna ultime news

Il Bologna al momento si trova a metà classifica e non sembra avere particolari ambizioni di classifica: i felsinei possono infatti considerarsi salvi e non possono puntare all’Europa, quindi si presenteranno a San Siro tranquilli ma con la ferma intenzione di regalare a Mihajlovic (fermatosi per curarsi dopo la potenziale ricomparsa della leucemia che l’ha costretto a un nuovo ciclo di cure) un risultato positivo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Il Milan avrà Ibrahimovic, ma lo svedese partirà dalla panchina lasciano spazio a Giroud. Kessie in dubbio, ma anche lui potrebbe non essere titolare. Il Bologna deve invece valutare chi sostituirà l’infortunato De Silvestri: possibile che sulle fasce agiscano Hickey e Dijks.

Ecco dunque di seguito le probabili formazioni di Milan-Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

La partita Milan-Bologna valida per il 31 esima giornata del Campionato di Serie A sarà visibile non solo in streaming su DAZN, ma anche su Sky. Vi ricordiamo che si gioca alle ore 20.45.

