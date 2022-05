Milan-Atalanta per uno scudetto da vincere in 180 minuti. Combinazioni e Guida Tv

Milan Vs Atalanta, perché i rossoneri possono vincere lo scudetto già domenica. Formazioni, indisponibili, quando si gioca, dove vederla

Milan-Atalanta è una gara che vale moltissimo per i rossoneri che potrebbero già tornare a festeggiare la conquista dello scudetto. La squadra di Pioli infatti potrebbe già vincere il tricolore domenica con alcune combinazioni favorevoli. Oggi infatti i rossoneri hanno 80 punti, mentre l’Inter 78.

Come fa il Milan a vincere lo scudetto

Ora vi spieghiamo quali sono gli esiti che consentirebbero al Milan di tornare sul trono d’Italia. Se domenica il Milan dovesse battere l’Atalanta, l’Inter non dovrà andare oltre il pareggio; mentre se i rossoneri pareggeranno contro i bergamaschi, l’Inter dovrà perdere. Infatti, in caso di arrivo a pari punti, il Diavolo trionferebbe avendo ottenuto risultati migliori negli scontri diretti. Se invece il Milan dovesse perdere contro l’Atalanta, tutto sarà rimandato agli ultimi novanta minuti.

Milan-Atalanta, chi arbitra, dove vederla in diretta, chi la commenta

Il fischio d’inizio di Milan-Atalanta è fissato per domenica 15 maggio alle 18 e sarà dato dall’esperto Daniele Orsato della sezione di Schio. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, con la telecronaca affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico a Massimo Ambrosini.

Milan-Atalanta, chi non gioca: squalificati, indisponibili, ultime news

Ad eccezione di Kjaer, che ha concluso anzitempo la stagione, Pioli può contare su tutti gli effettivi ed è probabile che contro l’Atalanta non si schiodi dal suo 4-2-3-1 proponendo Bennacer e Tonali davanti alla difesa e Kessié trequartista al fine di sfruttare maggiormente fisicità e inserimenti dell’ivoriano.

Diversi invece i ballottaggi in casa Atalanta. Ilicic, Pezzella e Toloi non saranno del match, mentre le condizioni di Scalvini e soprattutto Zapata saranno valutate fino all’ultimo minuto. Il colombiano però dovrebbe essere in campo dall’inizio, mentre il giovane difensore partirà dalla panchina.

Milan-Atalanta, le formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Orsato di Schio

