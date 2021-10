Juventus-Roma 1-0, buona la quinta dei bianconeri: e tante polemiche

Decisivo un gol di Kean nella quinta vittoria consecutiva della Juventus, ma ci sono anche molte polemiche per alcune decisioni dell’arbitro Orsato

La Juventus batte 1-0 la Roma e conquista una vittoria importantissima pur giocando certo non una delle sue migliori partite: e mettendo in conto l’ennesimo incerto del periodo. Un infortunio a Paulo Dybala che rischia di tenere l’argentino fuori dalla prima squadra per almeno un mese.

Juventus-Roma, la partita

La Juventus si affida a un Chiesa affaticato, a Kean, alla solita difesa con Bonucci e Chiellini a fare da diga. Ma anche a Bernardeschi e De Sciglio, schierati da Allegri tra i titolari. Al termine della partita il tecnico porterà a casa anche questa scommessa: i migliori in campo saranno proprio gli outsider. Un po’ com’era accaduto nel Milan vincente con Castillejo.

La Roma parte meglio. Ma non è davvero serata. La Juventus trova un vantaggio un po’ fortunoso alla prima vera occasione in area di rigore: cross di De Sciglio, pallone che carambola tra la testa di Bennacer, quella di Kean e si insacca, sorprendendo Rui Patricio. La Roma non ha neanche il tempo di reagire che deve rinunciare a Zaniolo, costretto a lasciare il campo per infortunio.

Poi, l’episodio più discusso: quello che segna tutto il resto della gara. Abraham si presenta in area e viene steso fallosamente da Danilo, ma la palla arriva a Mkhitaryan, anche lui atterrato da Szczesny. L’arbitro Orsato, qui, fischia forse con troppo tempismo perché una frazione di secondo dopo la palla finisce in gol. Le regole del campetto e dell’oratorio (rigore su gol è gol) non valgono ai tempi della VAR. Che sancisce il penalty per la Roma. Una grande occasione lo stesso: solo che Veretout se la fa parare da Szczesny.

Con una Juventus molto concentrata a difendersi e capace di azzerare le fonti di gioco giallorosse, la Roma fatica molto. Nel secondo tempo la squadra di Mourinho prende gradualmente il sopravvento e si rende anche pericolosa. A salvare la Juve e Allegri sono i cambi, forze fresche che ridanno equilibrio e solidità a una squadra stanca.

Grande fair play in campo, comportamento esemplare da parte dei giocatori all’uscita del campo: ma le polemiche restano. E saranno attuali anche per i prossimi giorni.

Il tabellino

JUVENTUS – ROMA 1-0

16’ Kean

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (87′ Alex Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (75′ Arthur); Chiesa (70′ Kulusevski), Kean (70′ Morata).

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout (80′ Shomourodov), Cristante; Zaniolo (26′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ammoniti: Szczesny, Abraham, De Sciglio, El Shaarawy, Shomurodov, Danilo