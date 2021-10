Juve – Sassuolo stasera, partita in esclusiva DAZN. Formazione

La partita di stasera Juventus Sassuolo valida per la decima giornata di serie A sarà visibile sulla piattaforma streaming di DAZN. Ecco intanto, ora data convocati e formazione

Juventus Vs Sassuolo calcio è una della partite più attese della decima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri che si trovano in sesta posizione in classifica dopo il pari con l’Inter di Inzaghi, hanno necessità di vincere contro un Sassuolo che ha bisogno di scalare la vetta.

Vediamo quali sono i giocatori convocati e la probabile formazione che scenderà in campo questa sera allo Stadium di Torino

JUVENTUS VS SASSUOLO FORMAZIONI

Dybala, giocatore preferito dal Ct Allegri e capitano della squadra, guiderà l’attacco insieme a Morata, mentre Federico Chiesa dovrebbe completare la parte offensiva. Restano incece tutti i problemi del centrocampo. Tuttavia Allegri in conferenza stampa non ha rilasciato dichiarazioni in tal senso. Le decisioni saranno prese in mattinata, pertanto se Locatelli sarà presente questo non è ancora certo, così come non è escluso che l’ex calciatore del Sassuolo sia in campo insieme ad Arthur

Novità in porta che vede tra i pali Perin al posto di Szczesny. Gli indisponibili invece sono Bernardeschi e Kean. Vediamo quindi modulo e formazione della Juve dopo la press conference di Max Allegri

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri.

La squadra emiliana che è reduce dalla vittoria contro il Venezia si presenta in campo con la seguente formazione:

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli: Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi. Indisponibile Filip Djuricic per un problema muscolare.

JUVENTUS -SASSUOLO A CHE ORA GIOCANO E DOVE VEDERLA

La partita Juve Sassuolo si gioca questa sera alle 18,30 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, quindi visibile in streaming sia in Tv che sul pc o volendo su mobile.

