Juve – Guardian: ” Ronaldo ha parlato con Allegri prima della partita con l’Udinese”

Cristiano Ronaldo ha chiesto un incontro con Allegri il giorno prima della partita di serie A Juventus Udinese. Ecco i retroscena della vicenda Ronaldo Juventus.

La notizia del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United dopo 12 anni è stata riportata dai più importanti media internazionali e naturalmente dai media inglesi a partire dalla BBC.

Ma a raccontare la verità su come sono andati i fatti tra la Juventus e il calciatore portoghese è The Guardian. “Allegri e la Juve erano già a conoscenza che il calciatore sarebbe andato via” Questo succedeva prima dell’inizio della prima partita di serie A. Quindi per la squadra bianconera e il suo allenatore non è stata una sorpresa.

Ronaldo e il Manchester United, come è stato fatto l’accordo

Già da metà luglio mentre la squadra bianconera iniziava gli allenamenti sotto la guida di Allegri il fenomeno portoghese aveva dato incarico al suo agente di sondare il mercato. Mendes ha contattato in modo informale il Paris Saint-Germain, United, City e Chelsea, ma non ha ricevuto risposte positive.

Nel frattempo le tante speculazioni del calciomercato sui potenziali rapporti tra CR7 e il REal Madrid hanno spinto l’ex attaccante bianconero a rilasciare una dichiarazione su Instagram.

“La mia storia al Real Madrid è stata scritta. È stato registrato. In parole e numeri, in trofei e titoli, nei record e nei titoli”, ha scritto ronaldo sul social network.

La scorsa settimana durante la solita conferenza stampa pre partita Allegri e poi Nevded hanno confermato che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto alla Juventus, ma Allegri era già stato informato dallo stesso Ronaldo che non intendeva continuare a far parte della Juve.

“Non dobbiamo cercare di creare storie sensazionali dove non ce ne sono” Ha confermato il vicepresidente della Juventus Fc. Ma in realtà la strategia d’uscita del portoghese era già in essere.

Cristiano Ronaldo resterà sempre uno dei calciatori più forti nella storia della Juventus, lo dimostrano tutti i gol fatti in questi tre anni, tuttavia c’è da chiedersi perché la Juve non ha provveduto prima alla sua sostituzione quando era a conoscenza dei fatti.

