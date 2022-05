Hellas Verona Vs Milan, Serie A 2021/2022. Formazione, indisponibili guida Tv

Hellas Verona Vs Milan, a che ora inizia, le ultime notizie su gialloblù e rossoneri, perché il Milan deve vincere

Hellas Verona-Milan è indubbiamente il match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 su cui saranno puntati i riflettori domenica sera. Questo perché la squadra di Pioli si gioca una bella fetta di scudetto in quanto in caso di successo, i rossoneri ritroverebbero la leadership della classifica dopo la vittoria dell’Inter sull’Empoli. I gialloblù di Tudor sono invece fuori dai giochi per l’Europa, ma uno scalpo di prestigio come quello del Diavolo fa sempre gola a tutti.

Hellas Verona-Milan, la classifica di Serie A

Infatti ora la classifica ci dice che l’Inter è al primo posto in classifica con 78 punti e quindi una lunghezza vantaggio sul Milan che insegue a quota 77. L‘Hellas Verona è invece in nona posizione con 52 punti e con un successo potrebbe provare ad avvicinare l’Atalanta che precede gli scaligeri con 56. La squadra di Tudor molto difficilmente rientrerà in corsa per l’Europa, in quanto in settima piazza c’è la Fiorentina che ha un bottino pari a quello dei nerazzurri.

Hellas Verona-Milan, chi arbitra, come guardarla in tv e chi la commenterà

Hellas Verona e Milan si confronteranno allo stadio Marco Antonio Bentegodi domenica 8 maggio con il fischio d’inizio che sarà dato alle 20.45 da Daniele Doveri della sezione di Roma Uno. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, mentre la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo.

Hellas Verona-Milan: squalificati, indisponibili, ultime news

L’Hellas Verona gode di una buona salute anche in termini di rosa, in quanto per la sfida con il Milan, non ci sono squalificati e non ci sono nemmeno indisponibili di primo piano. Gli unici assenti saranno Pandur, Berardi, Dawidowicz e Coppola, pertanto Tudor potrà mandare in campo la miglior formazione puntando sul Cholito Simeone e Barak e Caprari a supporto. Sorrisi anche in casa Milan, in quanto non ci sono infortunati se non il lungodegente Kjaer e il giovane Maldini e c’è solo il ballottaggio Messias-Saelemaekers sulla trequarti con il brasiliano favorito sul belga.

Hellas Verona-Milan, le formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini: Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.