Buona anche la seconda per la Juventus di Allegri: battuto 2-1 un ottimo Monza

La Juventus vince la sua seconda amichevole stagionale battendo 2-1 il Monza al termine di una partita ricca di indicazioni anche per merito della squadra brianzola

Un ottimo test per la Juventus che reduce da una preparazione molto dura dopo una settimana di carichi pesanti si misura contro un Monza aggressivo, insidioso e bene organizzato che non nasconde ambizioni di Serie A.

Monza-Juventus, 1-2: la partita

Nel primo tempo la Juventus si schiera con Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Demiral, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Soulé, Brighenti, Kulusevski. Non c’è Cristiano Ronaldo così come non c’è Dybala, nemmeno in panchina. Ricofermato Soulé che aveva destato una ottima impressione nella prima partita ufficiale dell’anno contro il Cesena in una squadra che di fatto si presenta senza punte di riferimento. Nel primo tempo il Monza gioca davvero bene: tanto possesso palla, anche qualche occasione pericolosa che Szczeszy deve sbrigare con parecchia attenzione. Il vantaggio porta la firma del giovane Ranocchia, un bellissimo gol. Il Monza non arretra di un millimetro e riesce anche a rendersi pericoloso. Nel secondo tempo tradizionale girandola di cambi: Kulusevski, che prende quota con il passare dei minuti trova un paio di occasioni e anche il gol del raddoppio con un preciso tiro da fuori area. Giusto il gol del 2-1 per un ottimo Monza con D’Alessandro che firma una rete splendida al termine di un’azione corale.

Juventus, Allegri e Agnelli fianco a fianco: rewind di due anni fa

Il programma della Juventus

Qualche ora di riposo ora per la squadra bianconera dopo due settimane di intensissima attività in fase di preparazione. La Juventus torna al lavoro lunedì in vista dell’attesissima amichevole di domenica a Barcellona per il Trofeo Gamper che vedrà la squadra bianconera affondare il club blaugrana sia con la squadra di Allegri che con le campionesse femminili di Serie A allenate da quest’anno da Montemurro. Un primo assaggio europeo per le ragazze della Juve che puntano quest’anno a fare bene anche in Europa.