Bologna-Juventus 2021. Formazioni e previsioni

Bologna-Juventus oggi, partita della penultima giornata del girone d’andata di Serie A con la Juve ospite del Bologna. Formazioni e previsioni

Bologna Juventus – Settima in campionato, al momento con ben sei punti da recuperare sul quarto posto, la Juve di Allegri nel penultimo turno del girone di andata di Serie A gioca senza Dybala contro la squadra di Mihajlovic. Formazioni e previsioni.



Bologna-Juventus, 18esima giornata di Serie A

Formazione Bologna

Dopo due sconfitte consecutive, il Bologna è alla ricerca di punti per alzare il profilo di un campionato che fino a poche settimane fa sembrava poter puntare anche a una posizione europea

Mihajlovic ritrova a tempo pieno Arnautovic, terminale offensivo del 3-4-2-1 con Svanberg e Dominguez in appoggio. Ancora fiducia al giovane scozzese Hickey, sempre più a suo agio nel modulo del tecnico serbo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Formazione Juventus

Allegri non ha molta scelta. Il rientro di Chiesa è ancora lontano, Dybala non ci sarà, Chiellini non è al meglio. Difesa con Bonucci e DeLigt confermati e Pellegrini in corsia. Ancora qualche dubbio circa la presenza di Locatelli che verrà testato all’ultimo istante. Morata confermato in avanti, probabilmente con Kean al suo fianco e Kaio Jorge in panchina: l’ultima presenza del brasiliano a Venezia è stata oltremodo deludente.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Morata. All. Allegri.

Statistiche e curiosità

La Juventus è reduce dallo stentato pareggio di Venezia, ma contro il Bologna vanta una tradizione decisamente positiva: dieci vittorie consecutive, cinque i successi di fila ottenuti al Dall’Ara. Quella felsinea è anche la squadra che la Juve ha battuto più volte in assoluto in Serie A, ben 77 successi. In una stagione che la Juventus sta ancora cercando faticosamente di ricostruire, pur con risultati contrastanti, Allegri è riuscito a invertire la pessima resa difensiva della squadra che nelle ultime sei gare ha subito solo due gol mantenendo quattro volte la porta inviolata. La Juventus tuttavia dovrà prestare particolare attenzione ad Arnautovic, giocatore decisivo che con i suoi gol (sei) ha fruttato ben sette punti alla sua squadra.

Bologna -Juventus si gioca oggi, sabato 19 dicembre alle 18.00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Arbitra Daniele Orsato. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.