Milan-Napoli, il big match in esclusiva su DAZN

Dopo la vittoria dell’Inter nell’anticipo di venerdì, il Milan tenta di reggere il ritmo della capolista nel big match di San Siro (ore 20.45) contro il Napoli

Penultima giornata del girone di andata, l’ultima partita in programma è il piatto forte di un turno di campionato che ha già registrato la vittoria di Inter e Juventus e la clamorosa sconfitta dell’Atalanta in casa contro la Roma.

Milan-Napoli, 18esima giornata di Serie A

Formazione Milan

Non un Milan in emergenza ma di certo non in piena salute considerando le molte assenze e alcuni giocatori sicuramente non al top. Ibra scelta obbligata in avanti (ancora assente Giroud) con Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers a sostegno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.

PARTITE E RISULTATI DELLA 18ESIMA DI SERIE A

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Formazione Napoli

Anche il Napoli è in emergenza. Si avvicina il rientro per Osimhen che però non è ancora disponibile per Spalletti. Mancano anche Insigne, Koulibaly, Mario Rui e Fabian Ruiz. Mertens terminale offensivo con Zielinski ed Elmas. Anguissa ha recuperato e sarà regolarmente in campo. Lobotka è stato convocato, ma partirà dalla panchina con Demme titolare a centrocampo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

Statistiche e curiosità

Milan che non vanta statistiche particolarmente positive contro il Napoli: una sola vittoria nelle ultime 13 gare con sette successi degli Azzurri. Il Napoli è la squadra con cui il Milan ha vinto in assoluto di meno nel corso delle ultime cinque stagioni. L’ultimo successo dei rossoneri risale al 2-0 del dicembre 2014 a San Siro. Napoli reduce da due sconfitte in campionato.

Interessante anche la sfida tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli: otto partite in tutto che vedono il tecnico del Napoli imbattuto. Non solo: Spalletti (considerando anche il suo passato con Roma e Inter e imbattuto contro i rossoneri da tredici partite. Ultima sconfitta a San Siro, quando guidava la Roma, nel maggio 2006.

Milan-Napoli si gioca oggi, domenica 19 dicembre alle 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano. Arbitra Davide Massa. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.