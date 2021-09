Atalanta-Sassuolo: convocati, formazioni. Partita su Sky e DAZN

Atalanta-Sassuolo, quinta giornata del campionato di serie A 2021-22. Convocati, probabili formazioni e come vedere la partita oggi in tv e in streaming.

Atalanta-Sassuolo – Gol e spettacolo assicurati questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Alle 20,45 si affronteranno infatti, per la quinta giornata (e primo turno infrasettimanale) del campionato di serie A, Atalanta e Sassuolo, due squadre accomunate dagli stessi principi calcistici: il gioco propositivo, la proprietà di palleggio, la ricerca del gol in ogni frangente della gara, l’esaltazione della tecnica individuale e collettiva.

Vedi anche: Calendario Serie A

Facile immaginare che assisteremo a un match ricco di spunti e di emozioni. Anche perché l’Atalanta, dopo la dolorosa sconfitta rimediata nel precedente turno casalingo contro la Fiorentina, cerca i primi agognati tre punti tra le mura amiche.

Il Sassuolo, per contro, viene da due sconfitte consecutive, contraddistinte però da due prestazioni diametralmente opposte. I neroverdi sono stati brillanti e sfortunatissimi all’Olimpico contro la Roma, mentre sono apparsi spenti nell’ultima uscita al Mapei Stadium contro il Torino.

Probabile formazione Atalanta: mini-turnover in vista per Gasperini

Nell’Atalanta Miranchuk e Malinovskyi, che erano partiti titolari a Salerno, potrebbero lasciare il posto a Ilicic e Pessina. Giocoforza confermato, al centro dell’attacco, Duvan Zapata, anche in considerazione dell’indisponibilità di Muriel.

A centrocampo si dovrebbe rivedere il rientrante De Roon, mentre sull’out di destra Gasperini dovrà risolvere il ballottaggio tra Maehle e Zappacosta. Out Hateboer, possibile turno di riposo al centro della retroguardia per Palomino: Djimsiti è pronto a sostituirlo, affiancando Toloi e Demiral nell’intoccabile difesa a tre del Gasp.

Atalanta, rosa 2021 2022. La formazione, giocatori italiani e stranieri

La formazione del Sassuolo: pochi cambi per Dionisi

Sostanzialmente confermata l’intelaiatura di base del Sassuolo. Rispetto alle partite precedenti l’unica significativa novità dovrebbe essere l’impiego del terzino Kyriakopoulos al posto di Rogerio.

Occhi puntati, nel reparto offensivo, sul “quadrato magico” composto da Boga, Berardi, Raspadori e Scamacca, che coniuga qualità, velocità e centimetri. Djuricic dovrebbe partire dalla panchina.

Ancora indisponibili i lungodegenti Obiang e Romagna.

I convocati e le probabili formazioni

Ecco i 23 convocati dell’Atalanta per l’attesa sfida agli emiliani:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta, Scalvini.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata.

Mister Dionisi, invece, per la trasferta bergamasca ha convocato 24 giocatori:

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.

Difensori: Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Frattesi, Harroui, Traorè, Henrique.

Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Scamacca, Defrel.

Queste le probabili formazioni con le quali Atalanta e Sassuolo dovrebbero scendere in campo stasera al Gewiss Stadium:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca.

Dove vedere la partita stasera in tv

Atalanta-Sassuolo, in programma questa sera alle 20,45 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmessa in diretta su DAZN, per gli abbonati alla piattaforma di streaming, e su Sky Sport (sul satellite e, in streaming, tramite l’applicazione di Sky Go).

VEDI ANCHE

Come vedere DAZN su Sky