Fiorentina-Inter, probabile formazioni e statistiche. Partita stasera su DAZN

La quinta giornata del campionato di Serie A offre subito nell’anticipo (ore 20.45) una delle partite di cartello, di fronte Fiorentina e Inter. Di seguito le formazioni.

Serie A, quinta giornata: Fiorentina-Inter – Il campionato di Serie A comincia a farsi interessante. Si profilano i primi big match e quello in programma all’Artemio Franchi di Firenze questa sera alle 20.45 indubbiamente lo è, perché la Fiorentina sta vivendo un ottimo momento, tre vittorie consecutive, e l’Inter – appena un punto più in alto – imbattuta.

Fiorentina-Inter, i temi del match e le formazioni

La brutta notizia per la Fiorentina è l’indisponibilità di Gaetano Castrovilli, ancora ricoverato all’ospedale di Genova dopo il forte trauma addominale riportato nella partita col Genoa. Ancora Assente anche Venuti, in dubbio Nico Gonzalez.

Simone Inzaghi dal canto suo è costretto a rinunciare ad Arturo Vidal, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra che lo aveva tenuto fuori anche nella gara di sabato col Bologna. Correa, che ha subito un brutto colpo al bacino contro il Bologna, è indisponibile. Davanti dovrebbe tornare la coppia Lautaro Martinez-Dzeko, una scelta per altro piuttosto obbligata. Pronto a rientrare in campo dal primo minuto Calhanoglu.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Saponara

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Inter formazione 2021-22. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Fiorentina-Inter, statistiche e curiosità

La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A dall’aprile 2017 (nelle ultime otto sfide sono quattro i successi e i nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che i toscani non hanno mai battuto.

La Fiorentina non ha mai vinto contro l’Inter nelle ultime quattro partite di Serie A disputate allo stadio Franchi (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei precedenti cinque incroci interni di campionato (1P).

L’Inter va a segno da 23 partite consecutive di Serie A: qualora vincesse anche questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli). Dati Opta.



Attenzione a Calhanoglu che ha segnato quattro gol in Serie A contro la Fiorentina, la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano – tre delle sue quattro reti contro i viola sono arrivate all’Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina-Inter, quando si gioca e dove vederla

Fiorentina-Inter si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Arbitra Michel Fabbri.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su DAZN per gli abbonati della piattaforma streaming.

IL QUADRO COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A