La rivalità tra Roma e Feyenoord arriva alla sfida decisiva in programma all’Olimpico giovedì alle ore 2. Clima pesante a Roma

La Roma si trova di fronte a un’altra grande impresa: sconfiggere di nuovo il Feyenoord, già battuto nella finale di Conference League di Tirana dello scorso anno, e riconquistare una semifinale europea per il secondo anno consecutivo.

Ma alla squadra giallorossa servirà una rimonta dopo la sconfitta nella partita di andata a Rotterdam, 1-0.

Roma-Feyenoord, clima pesante

Stadio Olimpico completamente esaurito, in un clima purtroppo ancora una volta di preoccupazione. Perché se il tifo organizzato giallorosso ha rispettato quello che è stato il monito UEFA di vietare la trasferta in Olanda, i tifosi del Feyenoord, purtroppo estremamente organizzati ma anche molto aggressivi, sembrano avere deciso di ignorare il divieto delle istituzioni italiane.

Un obbligo ben motivato dalle violenze di alcuni anni fa che video pesantemente danneggiata dalla Legione, il gruppo organizzato degli ultrà del Feyenoord, la meravigliosa Fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Lo scorso anno a Tirana solo un massiccio dispiegamento di poliziotti e militari aveva evitato il peggio.

Roma si prepara alla partita, ancora una volta, in un clima di preoccupazione e con moltissime forze dell’ordine chiamate a presidiare l’evento e le strade circostanti allo stadio. Perché i tifosi olandesi in arrivo saranno quasi tutti in movimento in auto private e treno, come normali turisti. Proprio come era accaduto a Napoli per la partita di Champions League con l’Eintracht Francoforte, con i tifosi tedeschi in città ma non ammessi allo stadio. La giornata di martedì i tifosi del Feyenoord l’hanno trascorsa proprio a Napoli, in gemellaggio con i tifosi azzurri che aspettavano la partita di Champions League contro il Milan in un clima di grande tensione.

I precedenti e le curiosità di Roma e Feyenoord

Sono due gli ex eccellenti della Roma. Il centrocampista Georginio Wijnaldum è nato a Rotterdam e ha iniziato la sua carriera professionale proprio con il Feyenoord prima di passare al PSV. Anche terzino destro Rick Karsdorp è stato giocatore al Feyenoord per quattro stagioni.

Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie convincenti in campionato domenica. La Roma ha vinto 3-0 in casa contro l’Udinese confermando il suo terzo posto in Serie A. Nell’anticipo di Eredivisie il Feyenoord ha battuto con lo stesso punteggio il Cambuur, nona vittoria consecutiva in Eredivisie, sempre con un buon vantaggio sull’Ajax in testa alla classifica olandese.

Il Feyenoord punta molto su una statistica interessante. Gli olandesi hanno passato il turno 22 volte su 27 quando avevano ottenuto una vittoria casalinga all’andata. Ma le cinque sconfitte sono arrivate sempre quando la squadra ha vinto l’andata in casa con un solo gol di scarto.

La AS Roma dovrà ribaltare il risultato della gara d’andata, 1-0 (gol di Wieffer) vincendo con almeno due gol di scarto. Feyenoord che passa vincendo o pareggiando. In caso di vittoria giallorossa con un gol di scarto tempi supplementari o rigori.

Roma-Feyenoord, le formazioni

C’era preoccupazione per Paulo Dybala, bloccato da un problema alla coscia proprio nella gara d’andata a Rotterdam. L’argentino è recuperato e sarà regolarmente in campo in un modulo identico a quello della settimana scorsa con Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham in attacco. Matic e Cristante a centrocampo con Zalewski e Spinazzola esterni.

Il Feyenoord non cambia praticamente nulla. Il portiere Bijlow, reduce da un infortunio, sarà in campo anche a Roma. Per il resto confermati Szymanski e Gimenez, in gol anche in campionato, e Idrissi, uno dei migliori a Rotterdam, schierato sulla fascia sinistra.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Roma-Feyenoord si gioca giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra l’incontro l’inglese Anthony Taylor. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro da TV8, poi su SKY e e in streaming su DAZN e sulle applicazioni SKY Go e NOW Tv.

La squadra che passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Union Royal Saint-Gillois e Bayer Leverkusen, in programma contemporaneamente e che parte dall’1-1 della partita d’andata in Germania. Grande attesa anche per la partita della Juventus che a Lisbona difenderà l’1-0 conquistato a Torino contro lo Sporting.