La Juve si presenta a Lisbona la sfida di ritorno di Europa League con un minimo vantaggio, che visto l’andamento non può bastare.

La Juventus, reduce da un’altra prova non del tutto convincente in Serie A, difende a Lisbona contro il temibile Sporting la vittoria di misura di Torino, 1-0.

Molte critiche sulla squadra di Allegri che ha perso contro il Sassuolo al termine di una partita non molto fortunata, ma nemmeno bella. La seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella contro la Lazio.

Sporting Lisbona-Juventus, curiosità

Dando un’occhiata al database dei giocatori non ci sono ex. Ma sia Di Maria che Alex Sandro e Danilo hanno lunga esperienza in Portogallo. L’argentino quattro stagioni al Benfica, i due difensori brasiliani entrambi con la maglia del Porto.

Il portiere dello Sporting Antonio Adan ha invece in memoria due partite in carriera in Serie A con il Cagliari: era la stagione 2013/14, e nella seconda subì una pesante sconfitta interna (1-4) contro la Juventus. Fu anche la sua ultima esperienza nel campionato. Poco dopo avrebbe rescisso il contratto con il club sardo. Nessuna presenza in prima squadra per il portiere di riserva dello Sporting Franco Israel che ha vissuto per cinque anni in Italia giocando proprio con le giovanili della Juventus, dal 2018 al 2022).

Juventus che prova a ripartire dalle note positive: una porta inviolata nelle ultime quattro partite di UEFA Europa League e se riuscirà nell’impresa anche a Lisbona avrà il record di inviolabilità nella fase a eliminazione diretta della competizione.

Detto della sconfitta della Juventus in Campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, lo Sporting ha pareggiato 1-1 in casa dall’Arouca nella Superliga portoghese. Una partita non bella. Pareggio di Goncalves su rigore dopo un altro penalty sbagliato in avvio, sempre da Goncalves.

Sporting Lisbona-Juventus, statistiche e precedenti

La Juventus parte dal vantaggio del gol segnato da Gatti a Torino. Il che obbliga lo Sporting Lisbona a vincere con due gol di scarto. La Juve avrà due risultati su tre per passare il turno, vincendo o pareggiando. E in caso di vittoria di stretta misura, tempi supplementari e calci di rigore. Una eventualità che la Juventus farebbe meglio evitare considerando che negli ottavi di finale lo Sporting ha eliminato niente meno che l’Arsenal.

L’ultima volta che la Juventus è andata ai rigori in Europa fu venti anni fa, in finale di Champions League: perdendo contro il Milan di Shevchenko.

Le due squadre hanno giocato una volta in precedenza nelle competizioni UEFA, nella fase a gironi della Champions League 2017/18. Lo Sporting, guidato da Jorge Jesus, è andato in vantaggio in entrambe le partite, ma la Juventus di Allegri ha sempre rimontato. Vincendo 2-1 a Torino con reti di Miralem e Mario Mandzukic e pareggiando a Lisbona 1- 1, con pareggio di Gonzalo Higuain dopo il vantaggio di Bruno Cesar.

Dopo quelle partite, questa è la prima sfida UEFA tra lo Sporting e una squadra italiana. E lo Sporting ha vinto solo cinque delle 30 partite complessive contro squadre italiane (11 pareggi e 14 sconfitte), ma con quattro vittorie sono state a Lisbona.

Sporting Lisbona-Juventus, le formazioni

Amorim deve ancora rinunciare al suo miglior attaccante, Paulinho. Ugarte è squalificato e St.Juste, che si è infortunato proprio a Torino, sarà sostituito da Diomande. In attacco un tridente temibile con Edwards, il giovanissimo Chermiti e Trinçao.

Szczesny è recuperato dopo la grande paura del malore di giovedì scorso. È disponibile. Ma Allegri deciderà all’ultimo. In regia torna Locatelli con Rabiot. Di Maria titolare quasi certamente con Vlahovic. Ballottaggio tra Chiesa e Kostic in campo.

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Sporting Lisbona-Juventus si gioca giovedì alle 21, arbitra il francese François Letexier. La diretta televisiva è su Sky Sport, oltre che in streaming su Dazn, Sky Go e NOW Tv. La squadra che passa il turno affronterà la vincente di Manchester United e Siviglia finita 2-2 all’Old Trafford.

Contemporaneamente in campo anche la Roma, che ospita il Feyenoord e deve ribaltare l’1-0 subito in Olanda.