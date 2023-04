Nei quarti di finale di Europa League, vittoria di misura di una Juve non molto brillante contro lo Sporting, il ritorno giovedì prossimo a Lisbona

Non una gran partita della Juventus, cui bastano un gol di Gatti, le parate di Szczesny prima e due clamorosi miracoli di Perin a tempo quasi scaduto, per marcare il vantaggio nella gara d’andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Schierata con Dybala e Chiesa dal primo minuto la Juve soffre una squadra dinamica e di personalità che nel primo tempo concede davvero pochissimo.

Juventus-Sporting Lisbona, brutto primo tempo

La Juventus illude i tifosi dell’Allianz Stadium con una partenza discreta e un paio di accelerazioni di Federico Chiesa. A poco a poco con i suoi palleggi e un gioco spregiudicato lo Sporting guadagna terreno e si impone su un centrocampo della Juventus davvero troppo fragile che troppo spesso va in affanno. Una gran conclusione di Chiesa parata da Adam è l’unica vera occasione nel primo tempo per la Juve che subisce troppo. Szczesny toglie dallo specchio della sua porta il pallone due volte con una difesa troppo sofferente. A fine primo tempo un episodio che preoccupa tutti: Szczesny accusa un leggero malore. Sembra toccarsi il petto, e chiede il campo uscendo visibilmente turbato. Palpitazioni si dirà poi. Entra Perin in un clima di evidente angoscia mentre il portiere polacco si fa controllare.

Juvents-Sporting Lisbona 1-0

Nel secondo tempo lo Sporting è molto meno aggressivo e si guarda le spalle con maggiore attenzione. Ma la Juventus non ne sa approfittare. Molto sterile e prevedibile la manovra juventina che si concretizza in quasi mezz’ora di nulla. Poi, all’improvviso, quando tutto fa pensare a un’ennesima partita sbagliata tra tante recriminazioni, arriva il salvatore della patria che non ti aspetti. Lungo traversone per Vlahovic la cui zuccata viene salvata sulla porta: irrompe Gatti che insacca. Grande festa per un ragazzo che non si può non apprezzare per l’impegno e le prestazioni, che festeggia così un gol europeo.

Un gol al momento decisivo: almeno quanto le parate di Perin che su un’azione a tempo quasi scaduto dello Sporting salva il risultato da due conclusioni ravvicinate di Pedro Golnçalves e Bellerin.

La Juventus si accontenta e porta a casa la vittoria in vista della gara di ritorno a Lisbona. Ma contro una squadra che ha eliminato l’Arsenal potrebbe anche non bastare. Servirà una prestazione sicuramente migliore.

Sconfitta la Roma in Olanda contro il Feyenoord, 1-0.Bella vittoria esterna della Fiorentina in Conference League, 1-4 in Polonia contro il Lech Poznan.