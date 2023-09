Milan Vs Newcastle, prostici, precedenti e ultimissime notizie Milan partita Champions 2023 2024.

Newcastle Milan. È stato un fine settimana pesantissimo per i rossoneri e i milanisti. La brutta sconfitta contro l’Inter (1-5) in quella che è una delle partite più attese dell’anno, chiama la squadra di Stefano Pioli a un immediato riscatto.

Anche se l’impegno di Champions League è tutt’altro che semplice. L’avversario nell’esordio europeo è il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Una partita in trasferta su un campo che vive il ritorno in Europa come la consacrazione definitiva di un progetto ricchissimo.

Newcastle-Milan, gli avversari

Il Newcastle United è una delle tante squadre beneficiate da una pioggia di soldi che arriva dal Medioriente.

Il proprietario del club di St. James’ Park è il PIF, un fondo di investimenti pubblici saudita che fa capo alla famiglia reale e al principe Bin Salman… Un colosso che vanta un patrimonio da 430 miliardi di dollari.

Arrivati alla guida del club da poco meno di un anno, i nuovi proprietari hanno impiegato poco tempo a investire: hanno acquistato un gran numero di giocatori e si preparano a rinnovare le strutture del club, stadio, impianto di allenamento e clubhouse. La Champions League se la potrebbero comprare direttamente. Ma intanto puntano con decisione a qualche trofeo e a crescere in un ranking europeo che li vede partire da outsider. Anche se outsider non sono.

Il girone del Milan è quanto di peggio si potesse immaginare: oltre al Newcastle ci sono PSG e Borussia Dortmund. Magpies reduci dalla vittoria di misura in Premier League contro il Brentford, 1-0 con gol su rigore di Callum Wilson.

Newcastle-Milan, precedenti e statistiche

Il Milan non ha un record straordinario contro i club inglesi. Una sola vittoria nelle ultime 11 partite con due pareggi e otto sconfitte. Anche se quella vittoria è stata quella contro il Tottenham a febbraio, un successo che ha consentito al Milan di tornare al vertice della Champions League correndo fino alla semifinale persa contro l’Inter. Si gioca a San Siro dove il Milan nelle ultime cinque partite europee ha vinto quattro volte: l’unica battuta d’arresto proprio contro l’Inter.

Il Newcastle torna in Champions League dopo 20 anni e non ha iniziato bene la stagione: tre sconfitte di fila prima della vittoria contro il Brentford 1-0 sabato scorso. I precedenti europei dei bianconeri contro i club italiani sono piuttosto antichi: una sola sconfitta in quattro match contro squadre italiane, a San Siro un pareggio, contro l’Inter, nel marzo 2003 (2-2). Ma poi i nerazzurri vinsero 4-1 al St. James’, prima squadra italiana a riuscire nell’impresa. Quel Newcastle sfoggiava nientemeno che Alan Shearer.

Indipendentemente dai dati recenti il Newcastle di fatto è quasi un esordiente a questo livello. L’unico paradossalmente che può dire di avere una qualche esperienza è proprio l’ex milanista Sandro Tonali. Prima partita europea di Champions League anche per il tecnico, Eddie Howe.

Newcastle Milan, probabili formazioni e quote

Il Milan recupera Tomori, squalificato nel derby, ma non Kalulu ancora fuori per infortunio. Pioli confermerà quasi tutta la squadra nel tentativo di puntare sulla voglia di rivalsa dopo le cinque scoppole buscate nel derby. L’unica variazione potrebbe vedere Chukwueze, entrato solo negli ultimi 15’ sabato sera, al posto di Pulisic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

Milan-Newcastle è in programma martedì 19 settembre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 18.45 con diretta TV su Sky Sport Uno e live streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Infinity+.

Arbitra lo spagnolo José Maria Sanchez Martinez

Le quote vedono le due squadre in estremo equilibrio: la vittoria del Milan è quotata 2.55, quella del Newcastle si apprezza tra i 2.60 e i 2.70 con il pareggio a 3.50.