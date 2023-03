Inter e Juventus women gara di ritorno di Coppa Italia femminile. Quando si gioca e come vederle gratis. Ultimissime

Juventus femminile contro l’Inter per la partita di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa. Chi vince passa. Il pareggio della gara di andata tiene infatti tutto estremamente aperto e in grande equilibrio.

Juventus-Inter, nerazzurre senza vittorie

In un percorso di crescita che continua l’Inter femminile si trova al cospetto di una grandissima impresa. Perché la Juve, che la squadra nerazzurra non ha mai battuto, resta un punto di riferimento. Perché la storia che incrocia Rita Guarino e la squadra bianconera, con la quale l’allenatrice ha vinto tutto, è comunque un elemento narrativo interessante. E perché l’Inter quest’anno si è dimostrata in grado di mettere in difficoltà la Juventus Women, pur senza riuscire a domarla.

La gara d’andata Juve Inter

La partita d’andata è stata bellissima: un capolavoro il gol di Merlo che ha pareggiato i conti con i gol del vantaggio bianconero di Julia Grosso (primo gol in Coppa Italia) e ha reso tutto ancora più incerto. La Juventus women, in ritardo in campionato, punta alla Coppa Italia vinta la scorsa stagione per la seconda volta nella sua storia con il rischio che questo possa essere l’unico trofeo stagionale.

Le statistiche di Juventus-Inter

Il ruolino di marcia interno delle bianconere è impressionante: 57 gol segnati senza mai andare in bianco. Ma il Milan femminile, nella partita del 4 febbraio scorso ha dimostrato che la Juve può anche cadere. E se c’è una linea offensiva che può riuscire a batterla è quella composta da Polli (9 gol) e Chawinga (15 gol, ma all’asciutto a Milano).

Juventus come detto imbattuta contro l’Inter: con alcuni punti di forza significativi. Uno di questi è la sua linea offensiva. Dieci giocatrici in gol dall’inizio della Coppa Italia con una grandinata di conclusioni verso la porta avversaria, più di qualsiasi altra squadra.

Quando gioca la Juventus femminile contro l’inter

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

MILAN

ROMA

1-0

Piemonte 11 marzo ore 14.30 INTER

JUVENTUS

1-1

Merlo

Grosso



11 marzo ore 14.30

Si gioca alle 14.30 a Vinovo contemporaneamente all’altra partita in programma, quella tra Roma e Milan. E le due gare per la prima volta saranno proposte in simulcast con collegamenti diretti a rimbalzo di linea su TimVision, La7 e La7.it.

Chi passa al 90’ va in finale: in caso di ulteriore parità tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.