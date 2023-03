Coppa Italia femminile Roma Milan, statistiche, ultime e dove vederle

Roma Milan – In coppa Italia da una parte Juventus e Inter: e chi passa vince. Ma dall’altra è il Milan femminile ad avere in mano una carta straordinaria.

Battendo una Roma che nel 2023 non aveva mai perso un solo incontro, la squadra di Maurizio Ganz sogna una seconda chance nella finale persa due anni fa, proprio contro le Giallorosse.

Roma-Milan, la partita

Decisiva nella gara d’andata al Vismara il gol di Martina Piemonte in una partita decisamente sottotono da parte di una Roma che a oggi aveva battuto due volte le rossonere, dominando la regular season. Un pomeriggio storto o un accenno di crisi nella squadra di Alessandro Spugna? Sicuramente nella gara d’andata la Roma ha giocato molto al di sotto delle aspettative. Anche per merito delle giocatrici del Diavolo, bravissime a tenere alto il ritmo e a stringere marcatura intorno a tutte le portatrici di palla avversarie.

Dati e curiosità

La vittoria di sei giorni fa al Vismara è stata un’autentica sferzata di entusiasmo per una squadra che fino a oggi ha vissuto soprattutto di alti e bassi. Ma ripetere l’impresa non è semplice: basti pensare che la Roma dal 2018 non subisce due sconfitte consecutive senza subire gol. Così come è significativo che se la Roma ha vinto la finale contro le rossonere nella partita finita ai rigori due anni fa, è anche vero che il Milan nelle partite di andata e ritorno ha sempre eliminato le giallorosse dopo avere vinto la gara d’andata.

Da una parte la squadra che tira di più, la Roma (24 tiri nello specchio della porta); dall’altra quella che ne subisce di più, il Milan (42). Il che significa molto lavoro per il portiere del Milan Babb, grandissima protagonista della partita di andata.

Giacinti, ex motivata

Occhi puntati su Valentina Giacinti. Il suo addio dal Milan ha fatto discutere. Il suo arrivo alla Roma è stato contrassegnato da un gran numero di gol: 15 tra tutte le competizioni otto dei quali in Coppa Italia, tutti segnati in trasferta anche se al Vismara, in quella che per lei era forse la gara più attesa, le sue polveri sono rimaste bagnate.

Quando si gioca Roma Milan

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

MILAN

ROMA

1-0

Piemonte 11 marzo ore 14.30 INTER

JUVENTUS

1-1

Merlo

Grosso



11 marzo ore 14.30

Anche per questa partita, come per quella di Vinovo in programma tra Juventus e Inter, il calcio d’avvio è alle 14.30. Gare in onda simultaneamente in un appuntamento televisivo davvero unico e di grande impatto per il calcio femminile su TimVision, La7 e La7.it.

Roma obbligata a vincere con due gol di scarto. Il Milan passa in caso di vittoria o pareggio: e se il risultato vedrà la Roma vincente con un solo gol di scarto, saranno necessari tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.