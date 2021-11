Juventus Champions vs Chelsea per il primo posto: diretta su Canale 5

Juventus contro Chelsea per conquistare il primo posto del girone in Champions League. Formazione, ora partita e Video Allegri

Juventus ospite del Chelsea nell’incontro di cartello in programma a Londra (Stamford Bridge, martedì ore 21) per la sfida che vale il primo posto nel Gruppo H di Champions League. Tutto sulla partita



Chelsea vs Juventus cosa ha detto Allegri





Forte della vittoria della gara d’andata e di un percorso fin qui netto e senza esitazioni, la Juventus ha la clamorosa opportunità di conquistare il primo posto nel girone. Ma tutto passa da un risultato positivo sul campo dei campioni d’Europa del Chelsea. Una partita di prestigio che diventa anche di grande importanza: perché in caso di primo posto la Juventus, che nel sesto e ultimo turno della fase a gironi giocherà in casa contro il Malmoe una partita abbordabile, avrebbe a disposizione un sorteggio da testa di serie, e dunque contro una delle seconde classificate negli ottavi di finale.

Il percorso della Juve in Europa è stato paradossalmente molto più convincente in Europa che in Serie A: quattro vittorie con nove gol segnati e due soli subiti. Il Chelsea dal canto suo non ha molte alternative. É in ritardo di tre punti e deve vincere. Con un pareggio la Juventus di Allegri avrebbe la prima posizione del girone in tasca.

Juventus vs Chelsea, le probabili formazioni

La Juventus ha perso Danilo dopo il grave infortunio contro la Lazio: scontata la scelta di Cuadrado nel ruolo di fluidificante con Bonucci e De Ligt centrali. Allegri deciderà all’ultimo momento se schierare la squadra più ambiziosa, e dunque con Chiesa, Morata e Kulusevski, o restare più coperto.

Tuchel opterà per un modulo fortemente offensivo con Havertz punto di riferimento offensivo sostenuto da Ziyech e dal temibilissimo Mount schierato sul lato. Sarà proprio quello su entrambe le fasce una delle chiavi di lettura fondamentali della partita viste le caratteristicge del gioco del Chelsea.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Kulusevski.

Statistiche e curiosità

Il Chelsea è reduce dalla netta vittoria sul campo del Leicester con gol di Rudiger, Kante e Pulisic confermandosi al comando della classifica della Premier League con 29 punti in 12 partite. Dalla sconfitta dell’Allianz Stadium il Chelsea è in serie positiva: nove partite, otto vittorie (una delle quali ai rigori nella sfida di coppa con il Southampton) e un solo pareggio.

Cinque i precedenti tra Juventus e Chelsea: due vittorie bianconere, una sconfitta e due pareggi. A Londra la Juve ha già fatto risultato, nel 2012, pareggio 2-2 con Vidal e Quagliarella che rimontano la doppietta di Oscar nel primo tempo.

Chelsea-Juventus si gioca martedì alle 21.00 a Londra, stadio di Stamford Bridge. Arbitra il serbo Srdjan Jovanovic. La partita sarà diffusa in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY (canali 201 e 252) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e NowTV.

Nell’altra partita del girone, alle 21, il Malmoe ospita lo Zenit San Pietroburgo.