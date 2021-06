L’Italia è già agli ottavi di finale di Euro 2020 grazie all’ennesima vittoria, Svizzera battuta nettamente con una grande prestazione del collettivo azzurro, senza subire gol

Euro 2020, Italia-Svizzera 3-0 – Tutto perfetto. Italia che vince e prosegue il suo incredibile percorso netto, senza sconfitte, ma soprattutto senza subire nemmeno un gol. Sono dieci adesso le partite che vedono Donnarumma imbattuto.

Italia-Svizzera, la partita

Una Svizzera quadrata, organizzata e metodica non è in grado di contenere una squadra come quella italiana costruita fin dal primo minuto per ottenere il miglior risultato possibile. Che la partita sia destinata a piegarsi alla volontà degli Azzurri è evidente fin dai primi minuti. Lo si vede dalle incursioni di Spinazzola, dalle continue percussioni di Immobile e Bernardi.

Il primo gol, segnato su calcio d’angolo da Chiellini, viene annullato per un fallo opinabile. Ma è solo questione di tempo. Gli Azzurri infatti, tornano a schiacciare e trovano in rapida successione le reti che garantiscono una vittoria globale, tutta in discesa. L’uomo della partita, questa volta, è Manuel Locatelli, partito come riserva di Verratti e capace di ritagliargli lo spazio per una serata indimenticabile. Di Immobile a tempo quasi scaduto il gol che chiude il match. Italia prima del suo girone, già certa gli ottavi. Per conquistare il primo posto basta un pareggio contro il Galles che nel pomeriggio, a sorpresa, ha battuto e ridimensionato con un secco 2-0 (Ramsey e Roberts) la Turchia.

Italia-Svizzera, i gol

19’ – Si azione di calcio d’angolo arriva il gol del vantaggio azzurro firmato da Chiellini, ma l’arbitro dopo aver consultato la VAR annulla per un fallo di mano del difensore

26’ – 1-0, splendido gol del vantaggio che nasce da una rapidissima ripartenza di Locatelli che Bernardi perfeziona in modo eccellente nuovamente per Locatelli che va a chiudere l’azione e trovare la rete. Gol made in Sassuolo.

52’ – 2-0, ancora un gol che nasce Sulla collaborazione tra i due giocatori del Sassuolo. Bernardi cerca la conclusione, viene respinto e appoggia a Locatelli che con una conclusione perfetta trova l’angolino.

89’ – 3-0, ancora un gol di Immobile per fissare il risultato. In una frazione di secondo l’attaccante mette il mirino infila il bersaglio con una gran sassata da fuori area.

Il Tabellino

ITALIA-SVIZZERA 3-0

26’ Locatelli, 52’ Locatelli, 88’ Immobile

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24’ Acerbi), Spinazzola; Barella (86’ Pessina), Jorginho, Locatelli (86’ Cristante); Berardi (70 Toloi), Immobile, Insigne (69 Chiesa). Ct. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Shar (58’ Widmer), Akanji; Mbabu (58’ Widmer), Freuler (84’ Sow), Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri (76’ Vargas), Embolo; Seferovic (46’ Gavranovic). Ct. Petkovic

Arbitro: Sergey Karasev (Russia)

Ammonito: Gavranovic (S), Embolo (S)