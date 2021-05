Euro 2020. L’Italia è una delle favorite per la vittoria del campionato europeo di calcio, ma non è l’unica. Ecco quali sono le squadre più forti che giocheranno agli europei 2021.

Euro 2020: l’Italia, forte del fatto di poter giocare tutta la fase a gironi a Roma, ma anche di una squadra che con Roberto Mancini sta ottenendo risultati straordinari, è testa di serie del torneo, quindi una delle candidate alla vittoria finale.

Tuttavia le squadre favorite a Euro 2020, che godono dell’appoggio dei pronostici sono le solite nazionali. Vale a dire Francia, Germania e Inghilterra, con i loro numerosi giocatori di talento. Ma attenzione perché le quote dei bookmakers indicano anche altre possibili favorite.

Chi vincerà l’Europeo 2020? Francia favorita

Inevitabilmente, tra le favorite tocca alla Francia il ruolo di top seeded: la squadra campione del mondo è in questo momento al secondo posto assoluto del ranking FIFA e può contare su una generazione di fenomeni senza precedenti. Un CT di grande esperienza come Didier Deschamps, ma anche veterani in grado di fare la differenza come ad esempio:

il portiere Lloris

i difensori del Real Madrid Varane e Mendy

il centrocampista Paul Pogba

Gli attaccanti Griezmann e Giroud. Oltre a quello che al momento è considerato il giocatore per eccellenza, Mbappé.

In aggiunta può vantare tutta una serie di giovani talenti che si stanno affacciano alla rappresentativa con grandi ambizioni. La Francia punta a questo torneo per salire a quota tre nelle vittorie assolute e raggiungere così nell’Albo d’Oro continentale la Germania e la Spagna. Tuttavia i Bleus sono chiamati a un girone di qualificazione decisamente molto duro che li ha inclusi nello stesso girone di Germania e Portogallo.

Favoriti Euro 2020: Germania

Con tre vittorie e dodici presenze nell’albo d’oro la Germania non può non essere considerata una delle favorite assolute della competizione. Anche se la squadra tedesca si è trovata ad affrontare un paio di anni complicati, alla ricerca di un ringiovanimento sotto la lunghissima guida tecnica di Joackim Löw, che dopo diciassette anni in panchina (tre da vice e quattordici da CT) lascerà definitivamente il suo incarico.

Germania reduce da alcuni risultati controversi, sia nella Uefa Nations League dove ha subito addirittura un secco 6-0 dalla Spagna, ma anche nelle qualificazioni ai Mondiali, battuti in casa dalla Macedonia del Nord di Goran Pandev. Eppure la squadra è straordinaria: il Mannschaft può contare su una delle rappresentative più vincenti di sempre:

Un portiere assoluto come Manuel Neuer ,

, difensori come Rüdiger e l’atalantino Gosens ,

e l’atalantino , I centrocampisti Kroos, Havertz, Can

una coppia offensiva letale composta da Werner e Gnabry.

Senza dimenticare che ci sono sempre giovani talenti provenienti da un settore giovanile straordinario. In attesa che sulla panchina di questa nazionale si sieda il prossimo CT, ossia il tecnico del Bayern Monaco, Hans Dieter Flick.

Euro 2020 squadre favorite: Inghilterra

Da sempre alla ricerca di una grande affermazione internazionale, l’Inghilterra è la classica squadra delle promesse mancate. Nonostante i talenti non siano mai mancati alla nazionale dei tre leoni i grandi risultati, sia all’Europeo che al Mondiale, non sono mai arrivati nella storia recente.

Ma quest’anno le cose potrebbero cambiare. Infatti, la nazionale di sua maestà la regina arriva da un discreto momento, può contare su una rosa consolidata. Ma soprattutto avrà il vantaggio di giocare in casa tutte le gare in programma. Non solo le tre partite della fase a gironi contro Croazia, Scozia (derby questo attesissimo) e Repubblica Ceca). Se la squadra dovesse vincere il girone giocherebbe a Londra anche gli ottavi di finale. E se l’avventura dovesse continuare a Wembley si giocherebbero anche semifinale e finalissima, in programma l’11 luglio.

In pratica un’occasione straordinaria offerta dal calendario e dalle partite di euro 2020 in programma. I leoni possono contare su alcuni fuoriclasse:

il bomber Harry Kane

i giovani della nuova generazione che stanno dominando in Champions League come Foden (Manchester City) e Mount (Chelsea).

(Manchester City) e (Chelsea). Giocatori di prima scelta come da Sterling, Rashford, Walker, Maguire, Dier e Lingard.

Insomma, una squadra compatta ed equilibrata in grado nelle sue migliori giornate di giocarsela con chiunque.

Quote vincenti europeo 2021

Gli esperti per eccellenza in fatto di pronostici sono i bookmaker delle multinazionali inglesi di scommesse. Al momento le quote danno come favorita assoluta la Francia (quota media a 6), anche in considerazione di quanto detto prima.

Poi si segnalano:

Belgio (quota 6.50),

(quota 6.50), Inghilterra (6.75),

(6.75), Germania (8),

(8), Olanda (9)

(9) Italia e Spagna (10).

Non esattamente fra i favoriti, ma comunque da non sottovalutare restano i detentore del trofeo. Vale a dire il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la cui vittoria a euro 2020 è a quota 13.

Insomma, anche i quotisti ritengono Francia, Germania e Inghilterra fra le squadre favorite per la vittoria a Euro 2020, più della nazionale italiana di calcio. Ma non escludono altre formazioni come Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi al momento, per sapere chi vincerà davvero bisognerà attendere l’inizio delle partite dell’europeo 2021.

