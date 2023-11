Roma Cesena, ultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Quando giocano le giallorosse di Spugna

Roma Cesena, partita valida pri i quarti di finale di Coppa Italia Donne si gioca mercoledì 8 novembre alle ore 14.00 Gara unica. Chi vince passa: in caso di parità al 90’ tempi supplementari ed eventuale ricorso ai calci di rigore.

Roma Cesena ultime news

Roma Femminile ovviamente strafavorita, non solo perché campione in carica ma anche per una banale questione algebrica. Le giallorosse, finaliste della scorsa edizione, sono la testa di serie numero 2 del tabellone guidato ovviamente dalla Juventus che ha vinto la finale la scorsa stagione

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia, che inizieranno con formula di andata e ritorno il 16 e 17 gennaio, è di fatto già delineato. Manca solo l’esito di quest’ultima partita alla quale la Roma si presenta in condizioni straordinarie.

La squadra di Alessandro Spugna è reduce da una straordinaria vittoria esterna, la più importante di tutte, sul campo della Juventus, protagonista di una grande prestazione. In Coppa Italia il tecnico, quasi certamente, darà spazio alle seconde linee anche in considerazione del fatto che la squadra avrà di fronte quindici giorni molto intensi. Dopo la Coppa Italia Roma in campo sabato alle 12.30 contro il Napoli, prima dell’esordio in Champions League, mercoledì prossimo – 15 novembre – alle 18.45 sul campo del Bayern Monaco.

Il Cesena, l’avversario di turno

La Roma avrà di fronte tuttavia un’avversaria da non sottovalutare. Il Cesena, reduce da una bella vittoria contro il Pavia nella sesta giornata del campionato di serie B, è terzo in classifica nel campionato cadetto, con cinque vittorie consecutive. Ed è l’unica squadra che si sta dimostrando in grado di tenere il ritmo di Ternana e Lazio che viaggiano a punteggio pieno.

Il compito per la squadra allenata da Alain Conte, cesenate di nascita e da sempre tifoso del Cavalluccio, panchina d’argento del 2021 con la San Marino Academy che accompagnò dalla Serie C alla Serie A, è proibitivo. Ma il Cesena potrebbe essere l’unica squadra di Serie B iscritta ai quarti di finale. La vincente affronterà a gennaio il Napoli.

Questi gli altri abbinamenti dei quarti di finale già definiti:

Juventus-Sampdoria

Inter-Fiorentina

Milan-Sassuolo